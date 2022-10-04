Оператор цифровой мультимодальной платформы РЖД сменил название

В конце сентября 2022 г. ООО «Инновационная мобильность», входящая в субхолдинг «РЖД-технологии», – оператор одноименной мультимодальной транспортной цифровой платформы – изменила название на ООО «РЖД – цифровые пассажирские решения». Об этом CNews сообщили представители «РЖД-технологии».

В сентябре 2022 г. компания ООО «Инновационная мобильность» переименована в ООО «РЖД – цифровые пассажирские решения». При этом название самой платформы, которой оперирует организация, останется прежним – «нновационная мобильность». Это технологическое решение по продаже билетов на все виды транспорта, а также дополнительных услуг. Так, сегодня к платформе подключены более 5000 перевозчиков различными видами транспорта, а недавно реализован функционал по заказу отелей, экскурсий и туров в рамках проекта Travel.RZD. С платформой работают свыше 400 партнеров по оформлению электронных билетов, в том числе и крупнейшие туристические компании. За первые девять месяцев 2022 г. через платформу было продано более 20 млн билетов на различные виды транспорта, в первую очередь на поезда дальнего следования.

«Ребрендинг – это не просто смена имени, а новый подход и концепция, которая позволит компании стать центром компетенций в области цифровизации клиентских пассажирских сервисов и предлагать максимальный набор качественных услуг от лица холдинга РЖД», – сказал Евгений Чаркин, заместитель генерального директора ОАО «РЖД».

Он подчеркнул, что каждый пятый билет на поезда дальнего следования реализуется именно через платформу «Инновационная мобильность».

Также на базе «РЖД – цифровые пассажирские решения» реализуются флагманские цифровые проекты в рамках реализации Стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД»: автоматическое рабочее место «Планирование путешествий», приложение «MaaS. Билетные решения», сервис по бронированию отелей, экскурсий и туров Travel.RZD. В сентябре 2022 г. генеральным директором ООО «РЖД – цифровые пассажирские решения» назначен Сергей Висленев.

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ООО «РЖД – цифровые пассажирские решения» (до сентября 2022 г. – ООО «Инновационная мобильность») – компания-оператор технологической мультимодальной платформы пассажирской мобильности. Является участником реализации Стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД». Проект мультимодальной платформы пассажирской мобильности реализуется компанией РЖД с октября 2016 г. Его цель – создание в стране современной цифровой инфраструктуры, позволяющей в режиме онлайн планировать, бронировать и оплачивать пассажирские перевозки «от двери до двери» различными видами транспорта.