Разделы

ИТ в госсекторе
|

«Программный Продукт» расширил функциональные возможности iМинтранс

«Программный Продукт» завершил проект по развитию модуля iМинтранс информационно-аналитической системы регулирования на транспорте (АСУ ТК). Оператором АСУ ТК и модуля iМинтранс является Ситуационно-информационный центр (СИЦ) Минтранса России.

Модуль iМинтранс представляет собой единое информационное пространство для получения оперативной сводки по текущей ситуации в транспортной отрасли и создан с целью повышения управляемости Минтранса и выявления направлений в сфере транспорта, наиболее нуждающихся в государственной поддержке. Также решение отображает статистическую и аналитическую информацию о государственных закупках и контрактах на поставку товаров и услуг в транспортной отрасли.

В рамках модернизации Модуля были выполнены следующие виды работ:

  • Расширение функционала, наполнение Модуля информацией о деятельности регионов;
  • Разработка механизма для работы с документами;
  • Наполнение информацией и актуализация отраслевых показателей работы Министерства транспорта РФ;
  • Актуализация структуры Минтранса РФ и подведомственных организаций;
  • Обновление и актуализация данных в iМинтранс за счет добавления конфигурируемых справочников;
  • Обеспечение оперативного мониторинга бизнес-процессов, ошибок и нештатных ситуаций при работе Модуля;
  • Улучшение работы по обработке сведений, структурированию и визуализации отчетов в аналитическом интерфейсе.

В Модуле обеспечена возможность дальнейшей модернизации и беспрепятственного подключения новых программных элементов.

Минимализм и функциональность: как создать рабочее место в новом формате
Техника

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как рынок инженерных решений для дата-центров реагирует на уход иностранных вендоров

Для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей закупят 40 тыс. ПК

Антон Рудов, «Тринити»: Мы делаем ставку на собственное производство серверов

Раскрыта и описана структура «армии хакеров» КНДР

1300 конечных устройств под защитой: как обеспечивать кибербезопасность крупных мероприятий

Открыт прием заявок на гранты до 6 миллиардов на внедрение российских ИТ-решений

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Как шум от гаджетов разрушает психику

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 4 41 мм: образец элегантности

Чем заменить YouTube в России: плюсы и минусы популярных видеосервисов

Показать еще

Наука

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

IT ELEMENTS IT ELEMENTS

erid: LjN8KB2Dr

Рекламодатель: АО “Инфосистемы Джет”

ИНН/ОГРН: 7729058675/1027700121195

Сайт: https://jet.su/