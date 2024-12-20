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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166143
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Красовский Дмитрий



EdTech: Цифровизация образования 2024 1
20.12.2024 Выручка топ-10 крупнейших игроков рынка EdTech в 2023 г. достигла ₽11,5 млрд 1
20.12.2024 В России автоматизировано менее 50% корпоративного обучения 1
22.11.2024 «Т1 Цифровая Академия» и ДВФУ запускают обучающую программу по эксплуатации БАС 1
18.09.2024 Дмитрий Красовский -

Дмитрий Красовский, «Т1 Цифровая Академия»: Система обучения в России подстраивается под задачи работодателей

 1
22.05.2024 АНО «НЦК ИСУ» и Т1 займутся обучением специалистов для развития отечественной ERP 1
29.09.2023 «Т1 цифровая академия» получила лицензию на дополнительное профессиональное образование 1
04.07.2023 Холдинг «Т1» представил цифровую академию 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Красовский Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Сервионика - Servionica 258 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 3
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 3
Т1 Иннотех 178 3
Т1 Иннотех - Дататех 96 3
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 2
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 2
Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом 19 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 74 1
SAP SE 5277 1
Microsoft Corporation 24625 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 146 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 59 1
Promt - Промт 293 1
SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
Modum Lab - Модум Лаб 7 1
NexTouch - НэксТач - Некс-Т 18 1
Форт Диалог - Fort Dialogue 14 1
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 1
Кеды профессора 6 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Совкомбанк ПАО 256 1
РЕСО-Гарантия СК 44 1
GetCourse - Геткурс 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 7
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 3
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 804 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 2
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 216 2
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 230 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1738 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 908 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1065 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24452 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 3
Microsoft Windows 2000 8661 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 1
Moodle LMS - система управления курсами 31 1
Фурлетов Виталий 2 2
Казаков Владимир 7 2
Калганов Игорь 51 1
Якимов Антон 11 1
Семион Кирилл 26 1
Михайлов Сергей 52 1
Лысенко Сергей 8 1
Имаметдинова Надия 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 3
Энергетика - Energy - Energetically 5083 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 630 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 1
Образование в России 2191 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 791 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
Т1 Цифровая академия 44 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 140 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 82 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 81 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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