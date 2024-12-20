Красовский Дмитрий
Красовский Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|РЖД - Российские железные дороги 1903 1
|Совкомбанк ПАО 256 1
|РЕСО-Гарантия СК 44 1
|GetCourse - Геткурс 5 1
|Фурлетов Виталий 2 2
|Казаков Владимир 7 2
|Калганов Игорь 51 1
|Якимов Антон 11 1
|Семион Кирилл 26 1
|Михайлов Сергей 52 1
|Лысенко Сергей 8 1
|Имаметдинова Надия 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144208 8
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 1
|Азия - Азиатский регион 5528 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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