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«Т1 Цифровая Академия» и ДВФУ запускают обучающую программу по эксплуатации БАС

В рамках программы студенты освоят теорию и практические навыки управления БПЛА до 30 кг в соответствии с профессиональным стандартом, научатся собирать, обрабатывать и анализировать пространственные данные, полученные с использованием БПЛА. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Полученные навыки студенты будут отрабатывать на отраслевых кейсах, которые предоставит «Т1 Цифровая Академия», а также на очной летной практике, которая будет проводиться на базе ДВФУ.

«Беспилотные технологии вышли из авангарда технологий и стали востребованы сразу во многих отраслях: строительстве, сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности. Активное применение беспилотных устройств требует специалистов, которые знают, как управлять и обслуживать средства БЛА, а также, как работать с данными, которые с их помощью можно получить. Объединяя экспертизу и наработки холдинга, мы стремимся обеспечить рынок востребованными кадрами», — сказал Дмитрий Красовский, директор «Т1 Цифровая Академия».

«Навык эксплуатации беспилотных авиационных систем в настоящее время все более и более востребован в многих отраслях народного хозяйства. Беспилотники являются инструментов, которые кратно повышают эффективность производственных процессов в геодезии, строительстве, сельском хозяйстве, горно-добывающем и энергетическом секторах, управлении, логистике, обеспечении безопасности и многих других. Знания и навыки применения этих инструментов в ближайшее время станут стандартом для многих инженерных направлений подготовки специалистов. Политехнический институт ДВФУ уже сейчас ставит своей задачей обеспечивать высокий уровень компетенций своих студентов в этой области», — отметил Денис Саланин, представитель Дальневосточного Федерального Университета.

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Цифровизация

Программа профессиональной переподготовки «Специалист по эксплуатации БАС» рассчитана на студентов со второго курса, магистрантов и аспирантов ДВФУ. Общая длительность — 280 академических часов. Обучение рассчитано на девять месяцев.

«Т1 Цифровая Академия» одобрена в качестве партнера проекта «Социоцентром» — оператором крупнейших государственных программ развития в сфере науки и высшего образования в России.

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