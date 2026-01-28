Получите все материалы CNews по ключевому слову
Голубцов Евгений
СОБЫТИЯ
|28.01.2026
|Конференция CNews «Цифровизация HR 2026» состоится 17 февраля 1
|02.10.2024
|Поможет ли цифровизация утолить кадровый голод 1
|30.09.2024
|Собственная надстройка над «1С: ERP» позволила сократить текучку кадров в компании на 17% 2
Голубцов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Спиридонов Александр 46 1
|Андрианов Дмитрий 19 1
|Кондратьева Елена 10 1
|Григорян Александр 14 1
|Сельдемиров Александр 55 1
|Зарубина Дарья 2 1
|Имаметдинова Надия 4 1
|Ремизов Руслан 1 1
|Тарасова Анна 1 1
|Валиулова Екатерина 1 1
|Пульников Сергей 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 157987 1
|Европа 24669 1
|Россия - ЦФО - Курская область - Курск 389 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415385, в очереди разбора - 727359.
Создано именных указателей - 189731.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.