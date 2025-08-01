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Стыденко Евгений
УПОМИНАНИЯ
|01.08.2025
|Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 30 сентября 1
|13.09.2022
|X5 Group выбрала RPA-платформу «Гринатома» для миграции программных роботов 1
Стыденко Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 228 1
|Softline - Sl Soft - Robin - Робин 197 1
|UIPath 106 1
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1091 1
|X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 500 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2070 1
|Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 19 1
|Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1250 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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