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Индексная книга (каталог) CNews*
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Стыденко Евгений


УПОМИНАНИЯ


01.08.2025 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 30 сентября 1
13.09.2022 X5 Group выбрала RPA-платформу «Гринатома» для миграции программных роботов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Стыденко Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 228 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 197 1
UIPath 106 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1091 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 500 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2070 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10752 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12551 1
Рефакторинг - Refactoring - перепроектирование (переработка) кода 102 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2299 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1410 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21518 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54339 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5931 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5663 1
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 19 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1250 1
Конных Маргарита 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 151547 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2225 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3234 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9491 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375222, в очереди разбора - 747956.
Создано именных указателей - 179428.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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