X5 Group выбрала RPA-платформу «Гринатома» для миграции программных роботов

«Гринатом» окажет услуги по миграции 150 роботов X5 Group на основе собственной разработки – платформы программной роботизации «Атом.РИТА». В рамках соглашения «Гринатом» развернет платформу в инфраструктуре Х5, проведет миграцию программных роботов с платформы UiPath, применяя современные практики построения роботов, и будет осуществлять техническое обслуживание программного обеспечения.

«Атом.РИТА» (роботизированный интеллектуальный технологичный ассистент) – это Low-code RPA-платформа, которая позволяет организовать полный цикл программной роботизации бизнес-процессов: создание программных роботов, отладку, поддержку и развитие.

Уход иностранных вендоров RPA-платформ вынудил многие российские компании принимать решение о переходе на отечественные решения. X5 Group также столкнулась с необходимостью миграции своих программных роботов на отечественное ПО для обеспечения функционирования бизнес-процессов компании. Задача выбора усложнялась тем, что решение необходимо было принять в сжатые сроки из-за невозможности продления лицензий на импортное ПО.

«Мы рассматривали и тестировали наиболее распространенные отечественные решения данного класса – Primo, Pix, Sherpa, Robin. При выборе RPA-платформы учитывали следующие показатели: количество, нагруженность и функциональность роботизированных сценариев. Нам важно, чтобы платформа обеспечивала стабильную работу наших роботов, соответствовала предъявляемым требованиям информационной безопасности, была удобной для разработчиков, а также снижала стоимость разработки новых роботов для увеличения доли роботизации в бизнес-процессах Компании. Выбор «Гринатома» в качестве поставщика RPA-платформы позволяет нам решить сразу 2 задачи – импортозаместить иностранное ПО и провести масштабную миграцию парка роботов, так как «Гринатом» является не просто вендором, но и интегратором с большой командой профессионалов и многолетним опытом в RPA, что было подтверждено при проведении пилота. Для пилота мы выбрали 3 сложных продуктивных сценария, требовалось сравнение 1 к 1 с реализованными процессами на одной из лучших западных платформ. Реализация 3 процессов заняла 15 рабочих дней, была выделена экспертная команда со стороны «Гринатом» для проведения пилота, – 6 разработчиков, аналитик, архитектор, тимлид и проджект менеджер. По итогам пилота был оптимизирован код роботов, что облегчит их поддержку в будущем, время обработки сократилось, бизнес-заказчиком полностью подтверждена реализация и качество выходных данных», – сказал менеджер направления роботизации процессов сопровождения X5 Group Евгений Стыденко.

Платформа «Атом.РИТА» была создана для импортозамещения иностранной платформы UiPath в атомной отрасли. Накопленная экспертиза в разнообразных областях роботизации бизнес-процессов атомной отрасли позволила создать продукт, который не только соответствует строгим требованиям «Росатома», но и закрывает львиную долю функционала, необходимого для успешной роботизации. Сейчас идет проект по переводу более 400 роботов атомной отрасли на свою платформу.

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«Нам было интересно поучаствовать в совместном пилотном проекте с такой опытной компанией в части роботизации как Х5. Мы рады, что мы не только смогли успешно пройти испытание своего продукта в «боевых» условиях, но и помочь коллегам в решении вопроса импортозамещения в условиях новой реальности. Многолетний опыт Х5 в роботизации сложных бизнес-процессов позволил сформировать бэклог доработок, большую часть которых реализовали во время пилота под требования Заказчика, что позволило платформе стать ещё лучше. Результаты пилотного проекта доказали, что команда «Гринатома» способна не только создавать и внедрять качественные цифровые решения, но и решать сложные нестандартные задачи заказчика», – отметила начальник отдела программной роботизации Маргарита Конных.

Собственный опыт перехода с иностранной платформы позволяет оптимизировать сроки и стоимость миграции, что крайне важно для заказчиков с большим количеством программных роботов, реализованных на зарубежных решениях. Для заказчиков с большим портфелем роботизированных процессов безлимитная лицензия позволяет снизить ТСО на 5 лет более чем в 2 раза по сравнению с западными решениями.

«Гринатом» может предложить заказчикам услуги по программной роботизации – поиск подходящих бизнес-процессов, аналитику, разработку и техническую поддержку роботов, рефакторинг действующих процессов, внедрение процессов мониторинга в RPA. Компания может также предоставить готовый инструмент для создания или миграции роботов, обучить сотрудников заказчика всем азам роботизации и помочь организовать собственный центр компетенций по RPA.