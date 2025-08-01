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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 179428
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Бондаренко Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


01.08.2025 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 30 сентября 1
17.11.2021 Ежегодная международная онлайн-конференция «LoRa Россия» 1
18.12.2007 Создана Украинская ассоциация интернет-рекламы 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Бондаренко Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Semtech 18 1
IEK Group - IEK Digital - Эмбиот - Ambiot 4 1
ЭР-Телеком Холдинг - Лартех - Лартех телеком 17 1
Trialink - Триалинк ГК 11 1
LoRa Alliance 5 1
ВисатТел - Висат-Тел 2 1
Вега-Абсолют 6 1
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 35 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 856 1
Карат НПО - Научно-производственное объединение 4 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 475 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 48 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 171 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 605 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3783 1
Картография и навигация - ГИС - Geolocation - Геолокация - Геометки - определение реального географического местоположения электронного устройства 243 1
Робототехника - Мехатроника 32 1
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 99 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3161 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21390 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2543 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2768 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12704 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5995 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22184 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2482 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31021 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8524 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 712 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5065 1
Google YouTube - Видеохостинг 2839 1
Добровольский Павел 2 1
Давлетбаев Руслан 1 1
Хамидуллин Алмаз 1 1
Анпилогов Валентин 2 1
Щетинин Владимир 15 1
Торбеев Сергей 3 1
Заблоцкий Андрей 1 1
Смирнов Алексей 246 1
Бондарев Алексей 4 1
Каруля Максим 2 1
Ежов Василий 42 1
Шмурьев Алексей 2 1
Плещеева Людмила 1 1
Бражник Игорь 1 1
Попенко Олег 1 1
Шириков Вячеслав 2 1
Кривицкий Игорь 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44670 1
Украина 7707 1
Россия - РФ - Российская федерация 151543 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1515 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1786 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3684 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 59 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1617 1
LIGA.net - ЛигаБизнесИнформ 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375222, в очереди разбора - 747956.
Создано именных указателей - 179428.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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