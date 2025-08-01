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Бондаренко Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
|01.08.2025
|Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 30 сентября 1
|17.11.2021
|Ежегодная международная онлайн-конференция «LoRa Россия» 1
|18.12.2007
|Создана Украинская ассоциация интернет-рекламы 1
Бондаренко Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Карат НПО - Научно-производственное объединение 4 1
|Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 475 1
|Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 48 1
|U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5065 1
|Google YouTube - Видеохостинг 2839 1
|Добровольский Павел 2 1
|Давлетбаев Руслан 1 1
|Хамидуллин Алмаз 1 1
|Анпилогов Валентин 2 1
|Щетинин Владимир 15 1
|Торбеев Сергей 3 1
|Заблоцкий Андрей 1 1
|Смирнов Алексей 246 1
|Бондарев Алексей 4 1
|Каруля Максим 2 1
|Ежов Василий 42 1
|Шмурьев Алексей 2 1
|Плещеева Людмила 1 1
|Бражник Игорь 1 1
|Попенко Олег 1 1
|Шириков Вячеслав 2 1
|Кривицкий Игорь 1 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44670 1
|Украина 7707 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151543 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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