«Обит» модернизировал ИБ-периметр логистической компании Tablogix

Решение построено на базе продуктов UserGate и обеспечивает защищенный доступ сотрудников, устойчивость сервисов и контроль периметра ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Обит».

Tablogix — международный логистический оператор. В рамках стратегии цифровой трансформации компания приняла решение модернизировать решения, которые используются в текущем ИБ-периметре. Для выполнения задачи был привлечен оператор ИТ-решений «Обит».

На начальном этапе специалисты «Обит» провели аудит существующей системы. Были выявлены «узкие» места в защите периметра сетевой инфраструктуры. По результатам анализа была разработан план развития системы информационной безопасности, первый этап которого предусматривал внедрение межсетевых экранов UserGate.

Для снижения рисков внедрения «Обит» организовал тестовую зону, где проверил возможные сценарии и устранил технические недочеты. После этого была выполнена настройка межсетевых экранов и запуск рабочей системы. В результате компания Tablogix получила централизованное решение для контроля и защиты периметра, обеспечивающее безопасный доступ сотрудников и стабильную работу ключевых сервисов.

Проект интегрирован в общую стратегию цифровой трансформации Tablogix. Совместно с «Обит» компания формирует план развития, включающий обновление антивирусных решений Kaspersky, расширение использования облачных сервисов «Яндекс 360», и переход обслуживания сетевой инфраструктуры в единый центр компетенций «Обит».

«Для компании Tablogix было важно найти партнера, способного взять на себя как аудит и внедрение, так и дальнейшее развитие ИТ-ландшафта. Мы стремимся комплексно подходить к вопросу безопасности, чтобы обеспечить не только устойчивость и масштабируемость инфраструктуры, но и открыть возможности для цифровой трансформации компании», — отметил руководитель отдела поддержки пользователей и ИТ-инфраструктуры Tablogix Дмитрий Бондаренко.

Кирилл Тимофеев, руководитель департамента информационных технологий «Обит»: «В “Обит” мы строим решения так, чтобы они были комплексными, масштабируемыми и надежными. Такой подход позволяет минимизировать текущие риски и создавать перспективу для роста бизнеса».

