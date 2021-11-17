Ежегодная международная онлайн-конференция «LoRa Россия»

Приглашаем принять участие в ежегодной международной онлайн-конференции «LoRa Россия», которая состоится в 24 ноября 2021 г. в 10:00 (МСК).

Организаторы мероприятия: Рабочая группа LoRaWAN Ассоциации участников рынка интернета вещей, в том числе: «Лартех», «Смартико», «Эмбиот», «ЭР-телеком холдинг», «Вега-абсолют», НПО «Карат», «Автограф», «АТБ-электроника», SAF Technika.

Место проведения: онлайн

Регистрация доступна по ссылке.

Трансляция в YouTube

Онлайн-конференция «LoRa Россия» – мероприятие года, организованное российскими компаниями – разработчиками, операторами связи, промышленными предприятиями, которые создали продукты и реализовали проекты с применением технологии LoRaWAN. Основная задача конференции – представить опыт использования технологии, ответить на вопросы, которые волнуют клиентов.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

10:00-13:00. LoRa Россия: Развитие сетей в мире и в стране. Разработки в области базовых станций – мини-шлюз, домофон, геолокация, спутник.

1. Вступительное слово:

«Группа LoRa Россия – новые тенденции на рынке», Людмила Плещеева.

2. «LoRaWAN, на пути к всеобщему сетевому покрытию», Remi Lorrain, LoRa Alliance (анг/рус).

3. «LoRa Alliance в сотрудничестве с международными организациями по разработке стандартов», Olivier Beaujard, LoRa Alliance

4. «Базовые станции Вега – как ключ развития LoRa-сетей в России. География размещения. Новые разработки», Максим Каруля, «Вега-абсолют».

5. «Как растет трафик в Москве», Игорь Бражник, «Смартико».

6. «Базовая станция – концепт LoRaWAN домофона», Алмаз Хамидуллин, «Лаборатории мехатроники».

7. «LoRa – шлюз (мини БС)», Павел Добровольский, «АТБ электроника».

8. «Облачный сервис геолокации в сетях LoRa», Raphael Atayi, Semtech.

9. «Система высокоточного геопозиционирования, надстройка P2P над LoRa для возможности управления группами/устройствами без обращения к БС и серверу сети», Сергей Торбеев, «Эмбиот».

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10. «Индорпозиционирование», Алексей Шмурьев, «Триалинк».

11. «Спутниковая система интернета вещей Марафон», Валентин Анпилогов, «Висаттел».

13:00-15:00. LoRa – в городе и труднодоступных местах. Энергетика, промышленность, сельское хозяйство и ЖКХ.

1. «Примеры больших внедрений LoRaWAN на территории России», Вячеслав Шириков, «Лартех».

2. «Особенности применения LoRa в нефтехимии», Василий Ежов, владелец продукта «Сибур».

3. «Промышленные термометры, манометры и виброметры «Автон» с LoRaWAN», Алексей Смирнов, «Автограф»

4. «Создание городского сервиса мониторинга велопроката на базе сети LoRaWAN», Владимир Щетинин, «ЭР-телеком».

5. «Труднодоступные места и экономия на обходчиках водоканалы», Алексей Бондарев, «Декаст».

6. «Беспроводные технологии учета воды НПО “Карат” для водоканалов», Руслан Давлетбаев, НПО «Карат».

7. «Почему с/х выбирает “Лору” или успешные кейсы на 300 га в России», Игорь Кривицкий, SAF Tehnika.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ

Регистрация доступна по ссылке.

15:00-17:00. LoRa для разработчиков.

1. «Протокол LoRaWAN, обновление от технического комитета LoRa Alliance. Роуминг, безопасность, эволюция», Alper Yegin, LoRa Alliance.

2. «Система на кристалле (SoC) LR1110 со встроенным стеком LoRaWAN, особенности применения», Дмитрий Бондаренко, Semtech Corp.

3. «Облачные решения Semtech для геолокации GPS/WiFi в сетях LoRaWAN. Руководство к действию» (практикум), Дмитрий Бондаренко, Semtech Corp.