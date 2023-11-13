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ИТ-интегратор «Лемма» анализирует проходимость фудкортов с помощью системы PIX BI

«Лемма», интегратор ИТ-решений для ресторанного бизнеса, внедрила систему бизнес-анализа PIX BI и платформу для создания программных роботов PIX RPA. С помощью ИТ-решений компания собирает и анализирует данные о выручке фудкортов в торговых центрах.

«Лемма» специализируется на автоматизации предприятий HoReCa. Она автоматизирует учет в ресторанах, процессы получения заказов и доставки еды, а также настраивает сервисы для работы с гостями. В число заказчиков «Леммы» входят торговые центры, в которых располагаются фудкорты. Используя систему умного анализа данных PIX BI и программного робота PIX, который идет для заказчиков в комплекте с бизнес-аналитикой, компания создала удобный инструмент для отслеживания и оперативного получения информации о деятельности всех торговых точек в торговых центрах.

На основе платформы PIX RPA «Лемма» сделала программного робота, который подключается к кассовым аппаратам, быстро собирает в них информацию о количестве чеков и размере выручки, а затем передает ее в базу данных. Оттуда сведения попадают в BI-систему, где формируются полноценные отчеты о продажах в виде таблиц и наглядные дашборды с графиками и диаграммами. Приложение группирует данные по множеству параметров, поэтому пользователи могут отследить общую выручку всех торговых точек за период, количество продаж отдельных блюд, размер выручки в конкретный час и пр.

При помощи ИТ-решений PIX «Лемма» разработала приложение, которое будет помогать руководителям торговых центров оперативно отслеживать деятельность заведений фудкортов и на основе удобной аналитики принимать стратегические решения по развитию бизнеса. Для «Леммы» данное приложение станет универсальным инструментом в работе с заказчиками.

«В современных торговых центрах фудкорты играют важную роль. Они помогают провести потенциальных покупателей через всю галерею торговых точек и рядов. Поэтому эффективность заведений фудкорта оказывает влияние на выручку всего торгового центра. Для понимания текущих бизнес-процессов и определения дальнейших целей необходима отчетливая аналитика продаж. Система умного анализа PIX BI и роботы PIX помогут заказчикам «Леммы» объективно оценивать свои финансовые показатели и отслеживать их изменения». Данный проект наглядно демонстрирует синергию экосистемы продуктов PIX, — отметил Леонид Чернявский, менеджер продукта PIX BI, компания PX Robotics.

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PIX Robotics — российский разработчик ПО для крупного и среднего бизнеса. В экосистему PIX входят продукты PIX RPA, PIX Процессы и PIX BI. Продукты PIX входят в реестр отечественного ПО, отвечают требованиями государственных регуляторов, полностью соответствуют 152-ФЗ. PIX Robotics с 2019 г. является резидентом инновационного центра «Сколково».

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