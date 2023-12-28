PIX Robotics и АО «НППКТ» успешно протестировали свои продукты на совместимость

Российские ИТ-компании АО «НППКТ» и PIX Robotics подписали двусторонний сертификат о совместимости компонентов платформы PIX RPA с операционной системой «ОСнова».

В сентябре 2023 г. АО «НППКТ» и PIX Robotics протестировали развертывание продуктов PIX Master и PIX Studio в среде ОС «ОСнова». В результате тестирования компании подтвердили совместимость продуктов и корректную работу компонентов PIX RPA на отечественной операционной системе. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics.

«Мы усердно работаем над тем, чтобы клиенты могли с максимальным комфортом пользоваться нашими продуктами, и объединение усилий с лучшими российскими компаниями позволяет быстрее достичь желаемых результатов», — отметил Артем Короленков, заместитель генерального директора по внедрению в АО «НППКТ».

PIX RPA – российская платформа для программной роботизации крупного и среднего бизнеса, которая помогает ускорить выполнение и повысить качество бизнес-процессов. Компонентами платформы являются оркестратор для управления роботами PIX Master и среда разработки PIX Studio. Оба продукта получают регулярные обновления.

«Для многих заказчиков важно использовать в работе именно российское ПО. Чтобы расширить их технологические возможности, мы уделяем большое внимание проверке совместимости своих продуктов с отечественными операционными системами», — сказал Валентин Драздов, менеджер продукта PIX RPA, компания PIX Robotics.

ОС «ОСнова» является одним из флагманских продуктов АО «НППКТ». Операционная система комфортна в эксплуатации, имеет сертифицированную ФСТЭК России версию, подходящую для создания информационных систем обрабатывающих конфиденциальную информацию и постоянно пополняемую экосистему совместимых программных продуктов. ОС универсальна и может использоваться на виртуальных машинах, тонких и толстых клиентах, а также на серверах и рабочих станциях.

Свыше 250 компаний используют ОС «ОСнова» в своей повседневной операционной деятельности, среди них Министерство труда и социальной защиты, ГАС «Правосудие», Министерство сельского хозяйства, РЖД, а также образовательные и медицинские организации, предприятия среднего и малого предпринимательства.

«Норникель» выпустил корпоративное суперприложение с доступом к цифровым сервисам компании Цифровизация

На данный момент ОС распространена во всех регионах России.

***

PIX Robotics — российский разработчик ПО для крупного и среднего бизнеса. В экосистему PIX входят продукты PIX RPA, «PIX Процессы» и PIX BI. Продукты PIX включены в реестр отечественного ПО, отвечают требованиям государственных регуляторов, полностью соответствуют 152-ФЗ. PIX Robotics с 2019 г. является резидентом инновационного центра «Сколково».

АО «НППКТ» — вендор российского общесистемного программного обеспечения. В линейке продуктов компании есть все необходимое для организации повседневной деятельности предприятий любого масштаба. Продукты компании включены в реестр отечественного ПО и имеют сертификаты ФСТЭК и Министерства обороны.