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Продукты экосистемы PIX Robotics стали первыми среди решений по автоматизации бизнес-процессов, подтвердившими совместимость с отечественной мобильной операционной системой «Ред ОС М»

Компании «Ред Софт» и PIX Robotics подтвердили совместимость платформы PIX RPA, системы анализа данных PIX BI и инструмента для проектирования и визуализации процессов PIX Процессная студия с отечественной операционной системой для мобильных устройств «Ред ОС М». На российском рынке ИТ-решений для автоматизации процессов продукты PIX первыми доказали совместимость с мобильной ОС, что открывает новые возможности для использования цифрового помощника для бизнеса. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics.

Результаты проведенных испытаний показали, что программные продукты PIX Robotics корректно работают в среде мобильной операционной системы от компании «Ред Софт». В частности, с «Ред ОС М» совместимы компоненты платформы для программной роботизации PIX RPA, система умного анализа данных PIX BI, а также PIX Процессная студия — no-code инструмент для проектирования и визуализации бизнес-процессов.

Совместимость позволит использовать возможности продуктов PIX на мобильных устройствах под управлением «Ред ОС М» наравне с настольными ОС. Благодаря этому сотрудники компаний смогут выполнять задачи по автоматизации, отслеживать бизнес-процессы, анализировать данные и вести грамотную отчетность, находясь вне офиса, в дороге и прочих локациях. Это особенно актуально для руководителей и организаций с большим штатом выездных специалистов.

«Ред ОС М» от компании «Ред Софт» — это отечественная операционная система для мобильных устройств. Встроенная в систему функция Red OS Mode позволяет переключаться из мобильного интерфейса в настольный режим работы за считанные секунды. Это позволяет совмещать в одном девайсе мобильное устройство и ноутбук. Операционная система от «Ред Софт» является импортонезависимой отечественной разработкой и входит в Реестр российского ПО Минцифры России.

«Подтверждение совместимости ПО PIX Robotic с «Ред ОС М» — важный этап в развитии нашей экосистемы продуктов. Это позволит использовать технологии для автоматизации и оптимизации процессов в решении большего спектра задач, а также открывает широкие возможности для создания мобильных рабочих мест для сотрудников. Другими словами, пользователи получают российского мобильного цифрового помощника», — отметил Кирилл Серов, технический директор PIX Robotics.

Ранее компания PIX Robotics также подтверждала совместимость и с другими продуктами «Ред Софт». Система умного анализа данных PIX BI, инструмент для проектирования и визуализации процессов PIX Процессная студия и платформа для программной роботизации PIX RPA, в которую входят «цифровой сотрудник», студия разработки программных роботов и оркестратор для управления роботами, стабильно работают на базе операционной системы «Ред ОС».

Георгий Джабиев, T1 Cloud: «Отчуждаемое» облако — новая модель аренды ИТ-инфраструктуры для крупного бизнеса и государства
Маркет

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PIX Robotics — российский разработчик ПО для крупного и среднего бизнеса. В экосистему PIX входят продукты PIX RPA, «PIX Процессы» и PIX BI. Продукты PIX включены в реестр отечественного ПО, отвечают требованиям государственных регуляторов, полностью соответствуют 152-ФЗ. PIX Robotics с 2019 г. является резидентом Инновационного центра «Сколково».

«Ред Софт» — российский разработчик программного обеспечения. Портфель компании включает экосистему решений для организации и управления ИТ-инфраструктурой, а также прикладные продукты, которые обеспечивают основу автоматизации государственных информационных систем. Продукты ««Ред Софт»» входят в Реестр российского ПО Минцифры России и сертифицированы ФСТЭК России. Компания «Ред Софт» входит в число лицензиатов ФСТЭК России, ФСБ России, а также является членом организаций АРПП «Отечественный софт», «Руссофт» и резидентом инновационного центра «Сколково».

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