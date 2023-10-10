PIX Robotics анонсирует решение класса Process Mining — «PIX аналитик процессов»

Компания PIX Robotics, российский разработчик экосистемы ИТ-решений, запускает «PIX аналитик процессов» — инструмент класса Process Mining, который собирает и анализирует данные о бизнес-процессах в компании и помогает повысить их эффективность. «PIX аналитик процессов» — завершающий компонент единой платформы организации процессного управления «PIX процессы», которая предназначена для оцифровки, описания и анализа бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics.

Решение «PIX аналитик процессов» основано на технологии Process Mining, которая позволяет собирать данные о бизнес-процессах как они есть, производить мониторинг процессов в реальном времени, контролировать выполнение регламентов и моделировать изменения в процессах в цифровой среде еще до их внедрения на практике. Использование технологии Process Mining актуально для любого бизнеса, вне зависимости от сферы деятельности и департамента компании.

Корпоративные системы собирают данные о бизнес-процессе путем записи цифровых следов, которые оставляют пользователи при работе с ИТ-системами компании. Далее «PIX аналитик процессов» преобразует список цифровых следов в граф — наглядную визуальную модель процесса со всеми шагами. «PIX аналитик процессов» обладает набором аналитических инструментов: например, дашборды и таймлайны с информацией о бизнес-процессе. Это позволяет глубже проанализировать процесс и принять решение о внесении изменений. Таким образом, компании снижают риски при планировании и запуске новых проектов, а также повышают эффективность бизнес-процессов и сокращать расходы.

«С выходом «PIX аналитик процессов» — третьего модуля платформы «PIX процессы» — наше решение получило весь необходимый функционал для создания объективной картины процессного управления в крупных организациях. Платформа дает возможность описывать процессы такими, какие они есть, — вручную или автоматически — и анализировать их с разных сторон: со стороны логов из корпоративных систем и действий пользователей за их компьютерами. Таким образом, наше решение уникально на рынке, потому что включает в себя все необходимые инструменты для полного перехода на процессное управление», — отметил Николай Буланов, директор по консалтингу и менеджер продукта «PIX процессы», компания PIX Robotics.

Наряду с «PIX аналитиком процессов» в платформу «PIX процессы» входят следующие компоненты: «PIX процессная студия» — инструмент для отрисовки и управления бизнес-процессами; «PIX монитор задач» — решение класса Task Mining, позволяющее записывать выполнение задач пользователями на основе кликов мышью, нажатий клавиатуры и других действий за компьютером, на основе чего можно подбирать процессы для автоматизации.

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PIX Robotics — российский разработчик ПО для крупного и среднего бизнеса. В экосистему PIX входят продукты PIX RPA, «PIX Процессы» и PIX BI. Продукты PIX входят в реестр отечественного ПО, отвечают требованиями государственных регуляторов, полностью соответствуют 152-ФЗ. PIX Robotics с 2019 г. является резидентом «Сколково».