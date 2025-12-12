Разделы

PIX Robotics PIX Task Mining PIX Монитор задач

СОБЫТИЯ

12.12.2025 PIX Robotics и «ДАР» расширили партнерство в области моделирования и анализа бизнес-процессов 1
12.02.2025 BPMS может заменить множество устаревших ИТ-систем 1
21.10.2024 PIX Robotics разработала решение для автоматического создания программного робота 3
10.10.2023 PIX Robotics анонсирует решение класса Process Mining — «PIX аналитик процессов» 1
30.06.2023 Николай Буланов, PIX Robotics: Процессный подход — это новый этап управления организацией 1
13.04.2023 PIX Robotics выводит на рынок новую платформу для оцифровки и управления бизнес-процессами — «PIX Процессы» . 1

PIX Robotics - Пикс Роботикс 130 5
BPMLab - БПМЛАБ 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2490 1
Infomaximum - Инфомаксимум 52 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 131 1
Comindware - Колловэар 178 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 256 1
ID Finance - IDF Eurasia - Свой банк - Газнефтьбанк 30 1
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 28 1
Газпром ПАО 1416 1
Газпром нефть 670 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 187 1
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 53 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 53 1
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс 54 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3251 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 74 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6916 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11477 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57456 5
Task Mining - технология отслеживания, фиксации и анализа действий пользователя на рабочей машине 72 5
Оцифровка - Digitization 4937 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23220 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73329 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34057 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1380 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5271 3
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 324 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3555 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7289 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6025 2
Управляемость - Manageability 1957 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18204 2
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 676 2
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 622 2
Кибербезопасность - НСД - Маскирование данных - Masking data 132 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 402 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 423 1
Графический редактор - Graphic Editor 108 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2450 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1273 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2650 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2159 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7641 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27210 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1545 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5931 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1459 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13353 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 960 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 248 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2418 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 835 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7625 1
PIX Robotics - PIX Process Management - PIX PM - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия - PIX Аналитик процессов 46 5
PIX Robotics - PIX RPA Platform 92 3
PIX Robotics - PIX BI - PIX Self-service 66 2
OpenIDE 19 1
Haulmont - OpenBPM Platform 5 1
АйПи - Idea Platform 1 1
Carbon Soft - EvaTeam 30 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 656 1
Infomaximum - Proceset Process mining 44 1
Microsoft Office 3954 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 823 1
Microsoft Dynamics 365 137 1
ELMA 365 Low-code BPM 148 1
Axiom JDK СЗИ 133 1
Буланов Николай 19 4
Голубева Ольга 4 1
Евтюхин Иван 4 1
Колотев Дмитрий 4 1
Стонт Дмитрий 4 1
Крылова Мария 24 1
Кальмуцкий Владислав 4 1
Заболотный Роман 4 1
Клопотов Игорь 4 1
Полянская Анастасия 5 1
Фирсин Вадим 1 1
Дудник Данила 1 1
Семилетова Татьяна 2 1
Ложкин Сергей 44 1
Коптелов Андрей 118 1
Лебедев Владимир 82 1
Бочкин Александр 48 1
Фролов Алексей 24 1
Петров Олег 7 1
Дубровская Анна 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 157000 5
Индия - Bharat 5700 1
Ближний Восток 3032 1
Америка Латинская 1883 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10323 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2549 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55090 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2385 2
Философия - Philosophy 503 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15141 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1550 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20411 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5288 1
Экономический эффект 1217 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6340 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2588 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51327 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8386 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1234 1
Аудит - аудиторский услуги 3114 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3227 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 638 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
