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Фирсин Вадим
Фирсин Вадим и организации, системы, технологии, персоны:
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1953 1
|Haulmont - Хоулмонт 111 1
|Comindware - Колловэар 160 1
|Infomaximum - Инфомаксимум 35 1
|PIX Robotics - Пикс Роботикс 107 1
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 1
|Microsoft Dynamics 365 134 1
|Infomaximum - Proceset Process mining 32 1
|ELMA 365 Low-code BPM 115 1
|Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 89 1
|Carbon Soft - EvaTeam 18 1
|PIX Аналитик процессов 3 1
|OpenIDE 5 1
|Haulmont OpenBPM Platform 2 1
|Коптелов Андрей 111 1
|Лебедев Владимир 69 1
|Бочкин Александр 33 1
|Фролов Алексей 22 1
|Буланов Николай 15 1
|Петров Олег 7 1
|Дубровская Анна 20 1
|Голубева Ольга 4 1
|Евтюхин Иван 4 1
|Колотев Дмитрий 4 1
|Стонт Дмитрий 4 1
|Крылова Мария 8 1
|Кальмуцкий Владислав 4 1
|Заболотный Роман 4 1
|Клопотов Игорь 2 1
|Полянская Анастасия 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146118 1
|Индия - Bharat 5485 1
|Ближний Восток 2958 1
|Америка Латинская 1820 1
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