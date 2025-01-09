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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
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Мероприятия 843

Петров Олег



09.01.2025 Конференция CNews Business Process Management 2025 состоится 6 февраля 1
14.11.2024 В России создадут мощный суперкомпьютер на отечественной элементной базе 1
18.10.2010 Российские хакеры могут провести до 20 лет в тюрьмах США 1
15.05.2007 Видеоконференция: роль GPR для услуг e-правительства 1
09.03.2007 15 марта на видеосеминаре познакомят с опытом создания электронного правительства 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Петров Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12197 1
Telegram Group 1983 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Arcadis 2 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 45 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 1
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 208 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 187 1
Паршин Максим 316 2
Колотев Дмитрий 2 1
Стонт Дмитрий 2 1
Илларионов Максим 1 1
Кривошеев Дмитрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
США - Оклахома - Оклахома-Сити 13 1
США - Флорида - Майами-Дейд - Майами-Бич 4 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Эстония - Эстонская Республика 747 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Канада 4881 1
Бельгия - Королевство 1040 1
США - Флорида 765 1
США - Флорида - Майами 190 1
Евросоюз - TACIS - Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States - ТАСИС - Техническая помощь Содружеству Независимых Государств 40 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 2
Кибербезопасность - "русские хакеры" 174 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1735 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 51 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
МЭИ - Московский энергетический институт 143 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 166143.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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