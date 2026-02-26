АйПи - Idea Platform

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Вадим Фирсин, Технический директор, АйПи "Управление сделками с недвижимостью при помощи типовых ITSM-процессов" Конференция CNews 06.02.2025 | Москва "Business Process Management 2025"
|26.02.2026
|Представлено первое мажорное обновление среды разработки OpenIDE 2025.3 1
|12.02.2025
|BPMS может заменить множество устаревших ИТ-систем 1
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.