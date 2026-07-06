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Индексная книга (каталог) CNews*
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Семилетова Татьяна

СОБЫТИЯ


06.07.2026 ИИ-трансформация BPM-систем: что происходит в 2026 году 1
12.02.2025 BPMS может заменить множество устаревших ИТ-систем 1
22.01.2025 Конференция CNews Business Process Management 2025 состоится 6 февраля 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Семилетова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

BPMLab - БПМЛАБ 2 2
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 136 2
Infomaximum - Инфомаксимум 69 2
PIX Robotics - Пикс Роботикс 143 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2986 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 285 1
Comindware - Колловэар 200 1
Газпромнефть ЦР - Газпромнефть Цифровые решения - ГПН ЦР - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 41 1
Газпром нефть 710 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 206 2
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 89 2
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 55 2
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес 84 2
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 30 2
ID Finance - IDF Eurasia - Свой Финтех-группа - Свой банк - Свой Капитал - Газнефтьбанк - ID Collect - IDF Technology - IDF Lab - MonPlatiza - Финансовые системы 40 2
Газпром ПАО 1482 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12107 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61189 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25265 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5583 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1881 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1065 2
Графический редактор - Graphic Editor 116 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21830 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7359 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1509 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8156 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64312 1
Оцифровка - Digitization 5143 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28060 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8667 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 701 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35813 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13848 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8579 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1105 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 271 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2837 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 938 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8161 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7750 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9305 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27182 1
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов - Системы моделирования бизнес-процессов 159 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2592 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13100 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12824 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7502 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3553 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13635 1
Task Mining - технология отслеживания, фиксации и анализа действий пользователя на рабочей машине 87 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1949 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3081 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1394 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 745 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4293 1
Haulmont - OpenBPM Platform 6 2
АйПи - Idea Platform 2 1
Microsoft Dynamics 365 143 1
Infomaximum - Proceset Process mining 59 1
ELMA 365 Low-code BPM 178 1
Axiom JDK СЗИ 172 1
Carbon Soft - EvaTeam 39 1
PIX Robotics - PIX Process Management - PIX PM - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия - PIX Аналитик процессов 49 1
PIX Robotics - PIX Task Mining - PIX Монитор задач 7 1
OpenIDE 27 1
Коптелов Андрей 134 2
Лебедев Владимир 92 2
Бочкин Александр 62 2
Буланов Николай 19 2
Петров Олег 8 2
Дубровская Анна 21 2
Голубева Ольга 6 2
Евтюхин Иван 4 2
Колотев Дмитрий 23 2
Стонт Дмитрий 4 2
Крылова Мария 31 2
Кальмуцкий Владислав 4 2
Заболотный Роман 6 2
Клопотов Игорь 4 2
Полянская Анастасия 5 2
Соболевская Людмила 3 1
Фролов Алексей 25 1
Фирсин Вадим 1 1
Дудник Данила 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164804 2
Индия - Bharat 5840 1
Ближний Восток 3139 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1931 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11461 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5630 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12215 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1649 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21430 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5527 1
Экономический эффект 1317 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6456 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15893 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2731 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53060 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8751 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18027 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7336 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1255 1
Аудит - аудиторский услуги 3395 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3440 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 671 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2184 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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