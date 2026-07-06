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Семилетова Татьяна
СОБЫТИЯ
|06.07.2026
|ИИ-трансформация BPM-систем: что происходит в 2026 году 1
|12.02.2025
|BPMS может заменить множество устаревших ИТ-систем 1
|22.01.2025
|Конференция CNews Business Process Management 2025 состоится 6 февраля 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Семилетова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
|Коптелов Андрей 134 2
|Лебедев Владимир 92 2
|Бочкин Александр 62 2
|Буланов Николай 19 2
|Петров Олег 8 2
|Дубровская Анна 21 2
|Голубева Ольга 6 2
|Евтюхин Иван 4 2
|Колотев Дмитрий 23 2
|Стонт Дмитрий 4 2
|Крылова Мария 31 2
|Кальмуцкий Владислав 4 2
|Заболотный Роман 6 2
|Клопотов Игорь 4 2
|Полянская Анастасия 5 2
|Соболевская Людмила 3 1
|Фролов Алексей 25 1
|Фирсин Вадим 1 1
|Дудник Данила 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164804 2
|Индия - Bharat 5840 1
|Ближний Восток 3139 1
|Америка Латинская - латиноамериканский регион 1931 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455066, в очереди разбора - 727874.
Создано именных указателей - 197173.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455066, в очереди разбора - 727874.
Создано именных указателей - 197173.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.