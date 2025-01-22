Клопотов Игорь
|22.01.2025
|Конференция CNews Business Process Management 2025 состоится 6 февраля 1
Клопотов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 69 1
|Дубровская Анна 19 1
|Бочкин Александр 30 1
|Буланов Николай 14 1
|Петров Олег 6 1
|Голубева Ольга 3 1
|Евтюхин Иван 3 1
|Колотев Дмитрий 3 1
|Стонт Дмитрий 3 1
|Крылова Мария 4 1
|Кальмуцкий Владислав 3 1
|Заболотный Роман 3 1
|Лебедев Владимир 66 1
|Коптелов Андрей 110 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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