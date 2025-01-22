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Клопотов Игорь



22.01.2025 Конференция CNews Business Process Management 2025 состоится 6 февраля 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Клопотов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

PIX Robotics - Пикс Роботикс 102 1
Infomaximum - Инфомаксимум 32 1
Haulmont - Хоулмонт 109 1
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 24 1
Свеза - Sveza 31 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 46 1
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 52 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 153 1
Газпром нефть 620 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 69 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12772 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1027 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1174 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4687 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19418 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50626 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10215 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5366 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338242, в очереди разбора - 771426.
Создано именных указателей - 167448.
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