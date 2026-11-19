Индексная книга (каталог) CNews*
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США Флорида Майами-Дейд Майами-Бич
СОБЫТИЯ
|19.11.2026
|Caviar посвятил GTA VI коллекцию кастомных iPhone, Samsung и Ray-Ban 1
|24.12.2013
|Антивирусный патруль: ESET и Робокоп на страже безопасности 1
|18.10.2010
|Российские хакеры могут провести до 20 лет в тюрьмах США 1
|29.01.2009
|IBM выплатит квартальные дивиденды 1
|02.06.2000
|Кинофестиваль можно будет посмотреть в мобильном Интернете 1
Публикаций - 5, упоминаний - 5
США и организации, системы, технологии, персоны:
|ESET - ESET Software 1166 1
|IBM - International Business Machines Corp 9725 1
|Sony - Sony Group Corporation 6769 1
|Samsung Electronics 11209 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.