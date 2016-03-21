Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196935
ИКТ 15182
Организации 11669
Ведомства 1504
Ассоциации 1103
Технологии 3577
Системы 26921
Персоны 85870
География 3097
Статьи 1578
Пресса 1296
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2809
Мероприятия 895

Arcadis

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


21.03.2016 EMC ScaleIO интегрирована в облачную инфраструктуру Linxdatacenter 1
09.03.2007 15 марта на видеосеминаре познакомят с опытом создания электронного правительства 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Arcadis и организации, системы, технологии, персоны:

Свободные Технологии Инжиниринг - СТИ 19 1
Dell EMC 5166 1
Linx - Связь ВСД 163 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2863 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12706 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24146 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3148 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3072 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2006 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10557 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17960 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33159 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64186 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7106 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1103 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9182 1
Dell EMC ScaleIO 20 1
Intel x86 - архитектура процессора 2138 1
Паршин Максим 323 1
Петров Олег 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 164582 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54450 1
Европа 24906 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47273 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13758 1
Бельгия - Королевство 1186 1
Эстония - Эстонская Республика 763 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57134 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2319 1
Евросоюз - TACIS - Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States - ТАСИС - Техническая помощь Содружеству Независимых Государств 40 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8441 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10812 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6584 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453728, в очереди разбора - 727669.
Создано именных указателей - 196935.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор DEMIAND HARRINGTON DK-5100: аэрогриль, который готовит сам

Лучшие автохолодильники в машину и палатку: хиты продаж

Показать еще

Наука

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту
Показать еще