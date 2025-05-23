PIX Robotics запускает «Летнюю школу» для будущих специалистов в области цифровых технологий

PIX Robotics, разработчик решений для автоматизации и анализа бизнес-процессов, запускает «Летнюю школу PIX» — интенсив по погружению в программную роботизацию, управление бизнес-процессами и работу с дашбордами для студентов Москвы. Обучение займет от одной до трех недель, участники погрузятся в практическую работу с продуктами компании, изучат ключевые направления цифровой трансформации и получат возможность начать карьеру в PIX Robotics. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics.

Летняя школа PIX — это не просто обучение, а полноценное погружение в реальные задачи бизнеса. Под руководством экспертов PIX Robotics студенты освоят инструменты для моделирования, автоматизации и анализа процессов, разберут кейсы из практики компаний и будут получать обратную связь от наставников в течении обучения.

Программа школы включает три модуля: роботизация процессов (PIX RPA) — 21–25 июля 2025 г.; бизнес-аналитика и визуализация данных (PIX BI) — 28 июля – 1 августа 2025 г.; управление бизнес-процессами (PIX Процессы) — 4–8 августа 2025 г.

Участники смогут выбрать один или несколько треков в зависимости от профессиональных интересов. Формат предполагает офлайн-занятия в Москве (четыре часа в день), что позволяет совмещать обучение с другими активностями.

Регистрация на участие продлится до 6 июля 2025 г. на сайте PIX. В рамках отбора студенты выполнят ряд логических и практических заданий (роботизация, SQL, бизнес-процессы) и пройдут короткое собеседование.

«Лучший способ вырастить сильных специалистов — дать им практику с первого дня, поэтому мы в PIX Robotics вкладываемся в обучение студентов и специалистов. Наша Летняя школа — это шанс для студентов поработать с реальными задачами, а для компании — найти талантливых ребят, которые в будущем могут стать частью команды. По исследованию SuperJob, 68% россиян, начавших карьеру со стажировки в ИТ-компаниях, получают повышение быстрее коллег, пришедших «с улицы». Для нас это важно — мы растем сами и помогаем расти тем, кто с нами», — отметил Сергей Белостоцкий, генеральный директор PIX Robotics.

Самые активные и талантливые студенты, прошедшие «Летнюю школу PIX», получат предложение о работе в PIX Robotics на позициях бизнес-аналитика, продуктового аналитика или инженера технической поддержки.