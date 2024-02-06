Торговая компания «Пелотон» анализирует финансовые показатели с помощью системы PIX BI

ГК «Пелотон» внедряет систему умного анализа данных PIX BI. С помощью ИТ-решения компания планирует анализировать данные о выручке всех своих торговых точек и оценивать эффективность отдела продаж. Руководство компании «Пелотон» остановило свой выбор на BI-решении от PIX благодаря интуитивно понятному интерфейсу и возможности интеграции в существующую инфраструктуру данных. Об этом CNews сообщили представители ГК «Пелотон».

«Пелотон» занимается дистрибуцией продуктов питания на территории Красноярского края и республики Хакасия: специализируется на различных категориях продуктов питания и совершает поставки в крупнейшие торговые сети региона. Для более качественного анализа эффективности продаж компания решила внедрить BI-систему.

У «Пелотон» было несколько ключевых требований к системе бизнес-анализа. Во-первых, возможность интеграции с сервисами «1C» и консолидация данных из различных источников. Во-вторых, это должна была быть self-service система, чтобы сотрудники отдела продаж могли самостоятельно создавать и изменять дашборды без привлечения ИТ-команды.

Руководители «Пелотон» рассматривали несколько решений от отечественных вендоров. С окончательным выбором помогли определиться специалисты из офиса «Проектный Центр Красноярск» компании «Первый Бит». В июле 2023 г. началось тестирование системы PIX BI, которое продлилось два месяца. За этот период удалось настроить аналитические дашборды с приоритетными показателями эффективности продаж «Пелотон» за последний год. Пилотный проект дал возможность хорошо ознакомиться с функциональностью системы и оценить её перспективность для бизнеса.

Топ-менеджеры и сотрудники отдела продаж «Пелотон» уже начали осваивать функционал PIX BI. В дальнейшем компания планирует внедрить технологию и в другие отделы, где требуется наглядная аналитика данных.

«Рассматривая отечественные BI-системы, специалисты из «Пелотон» изначально склонялись в пользу «1С:Аналитики», однако эта система не отвечала бизнес-потребностям заказчика. Решение PIX BI обладает интуитивно понятным интерфейсом и умеет выгружать данные из любых систем, поэтому помогает составлять наиболее развернутую и понятную аналитику эффективности продаж», — сообщила Анна Кудревич, специалист по работе с корпоративными клиентами, компания «Первый Бит», офис «Проектный Центр Красноярск».

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«PIX BI представляет собой качественный российский аналог Power BI. Широкий функционал продукта позволяет создавать персонализированные дашборды в зависимости от типа данных. Есть возможность настроить интерактивную автоматически обновляемую карту продаж с географическим расположением каждого контрагента компании. Такой формат отображения данных потенциально позволит быть в курсе важных трендов и оперативно принимать стратегические решения», — сказал Антон Фирсенко, аналитик, ГК «Пелотон».

«Система анализа данных — необходимый инструмент для компаний-дистрибьюторов, который помогает в реальном времени отслеживать финансовые показатели и оценивать состояние здоровья организации. Здорово, что среди наших клиентов много таких сильных ИТ-команд, которые, как «Пелотон», самостоятельно внедряют и настраивают систему. Это лишний раз доказывает, что запущенные хакатоны работают и дают возможность нашим клиентам самостоятельно осваивать PIX BI. Мы будем и дальше развивать PIX Академию и повышать уровень процессной грамотности в российских компаниях», — сказал Владимир Иткин, старший директор по продажам PIX BI, компания PIX Robotics.

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PIX Robotics — российский разработчик ПО для крупного и среднего бизнеса. В экосистему PIX входят продукты PIX RPA, PIX Процессы и PIX BI. Продукты PIX входят в реестр отечественного ПО, отвечают требованиями государственных регуляторов, полностью соответствуют 152-ФЗ. PIX Robotics с 2019 г. является резидентом Инновационного Центра «Сколково». Компании доверяют 100+ клиентов в сегменте Enterprise из топ-500 РБК, в том числе банк «Открытие», «Норникель», «Фосагро», «Лукойл», «Спортмастер», «Полюс», Unilever, S7 Airlines, Счетная палата России, Группа «Россети», «Концерн ВКО «Алмаз — Антей», «Росэнергоатом», Hoff, Bonduelle, Globus, банк ВТБ, банк ПСБ, Банк «Уралсиб», «Альфа-Капитал», «Газпромбанк Лизинг», «Детский мир», «Ингосстрах».