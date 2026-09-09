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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200886
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Козлова Анна

СОБЫТИЯ


09.09.2026 МТС назначила директора по работе с бизнес-рынком в Челябинской области 1
12.07.2024 Решение PIX BI — в учебной программе университета ИТМО 1
22.04.2024 PIX Robotics запустила сертификацию специалистов по программной роботизации и бизнес-аналитике 1
26.06.2020 SAP выпустила специальную версию Learning Hub для студентов 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Козлова Анна и организации, системы, технологии, персоны:

PIX Robotics - Пикс Роботикс 149 2
SAP SE 5613 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3448 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5696 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1751 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26596 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54388 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7541 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7773 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5895 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1217 1
Часы - Watch 1065 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23235 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1542 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26103 1
PIX Robotics - PIX BI - PIX Self-service 78 2
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 87 1
SAP Learning Hub - SAP E-Learning 12 1
PIX Robotics - PIX RPA Platform 99 1
SAP Live Access 1 1
SAP IoT - SAP Internet of Things 2 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 582 1
PIX Robotics - PIX Process Management - PIX PM - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия - PIX Аналитик процессов 50 1
SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 30 1
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 1
Бариев Искандер 18 1
Чернявский Леонид 11 1
Климкова Анна 1 1
Kilian Dietmar - Килиан Дитмар 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167403 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 690 1
Россия - УФО - Челябинская область 1519 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16213 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34042 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3152 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58123 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8530 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53810 1
Образование в России 2932 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11846 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12384 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3805 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2785 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
Pearson VUE 55 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 275 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 597 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470855, в очереди разбора - 724554.
Создано именных указателей - 200886.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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