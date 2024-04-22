PIX Robotics запустила сертификацию специалистов по программной роботизации и бизнес-аналитике

PIX Robotics запустила программу сертификации для RPA и BI-разработчиков, которая подтверждает компетенции в области программной роботизации и бизнес-аналитики. Сертификация соответствует лучшим российским и международным практикам и разработана при поддержке университета «Иннополис». Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics.

Сертификация «PIX Эксперт» позволяет проверить теоретические и практические знания и навыки в области владения ИТ-продуктами для цифровизации бизнеса. Сейчас доступна сертификация для RPA и BI-разработчиков. В дальнейшем планируется расширить сертификационную линейку и добавить экзамены для других направлений в области RPA, BI, а также процессного управления.

Для RPA-разработчиков процесс сертификации состоит из двух этапов. Первый – онлайн-тестирование на знание и понимание функциональности системы. Второй – индивидуальная онлайн-сессия с экспертной комиссией, в ходе которой нужно выполнить практическое задание. Сертификация BI-разработчиков включает в себя онлайн-тестирование и оценивает компетенции, необходимые для создания дашбордов на BI-платформе. Оба экзамена проходят с применением автопрокторинга. ИТ-продукты, которые используются для выполнения заданий, включены в реестр отечественного ПО.

«За последние два года российские компании успешно импортозаместили многие ИТ-решения иностранных вендоров. При этом сейчас наблюдается нехватка квалифицированных специалистов по отечественным технологиям. Сертификация «PIX Эксперт» призвана, с одной стороны, наполнить рынок ИТ-специалистами, которые обладают необходимыми для работодателей навыками, а, с другой стороны, помочь ускорить проекты импортозамещения в России в соответствии с требованиями регуляторов за счет их реализации сертифицированными экспертами», — сказала Анна Козлова, руководитель отдела знаний PIX Robotics.

Сертификация «PIX Эксперт» разработана и проводится при поддержке Ассесмент-центра университета «Иннополис». Специалисты Ассесмент-центра обладают экспертизой и методической базой в области оценки ИТ-компетенций.

«Методисты нашего Ассесмент-центра совместно с экспертами PIX Robotics разработали для проведения сертификации матрицу компетенций и банк вопросов в соответствии с технической документацией продуктов PIX. Сертификация будет проводиться дистанционно с усиленным прокторингом на платформе университета «Иннополис», предназначенной для проведения комплексной оценки сформированности компетенций», — отметил Искандер Бариев, заместитель директора университета «Иннополис».

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PIX Robotics — российский разработчик ПО для крупного и среднего бизнеса. В экосистему PIX входят продукты PIX RPA, «PIX Процессы» и PIX BI. Продукты PIX включены в реестр отечественного ПО, отвечают требованиям государственных регуляторов, полностью соответствуют 152-ФЗ. PIX Robotics с 2019 г. является резидентом Инновационного центра «Сколково».

Университет «Иннополис» специализируется на образовании, исследованиях и разработках в области информационных технологий и робототехники. Российский ИТ-вуз сотрудничает с 48 академическими партнерами из 25 стран и с 297 индустриальными партнерами. В 2023-2024 учебном году в университете «Иннополис» обучаются 1239 студентов из 35 стран. В вузе занимаются исследованиями и преподают 152 научно-педагогических сотрудника из 15 стран с опытом работы в ведущих зарубежных вузах и компаниях мировой ИТ-индустрии.