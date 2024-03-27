Челябинский офис «Первый Бит» нанял роботов

Компания «Первый Бит» стремится максимально автоматизировать работу и исключить рутинные процессы, чтобы все сотрудники могли сосредоточиться на более важных и комплексных задачах. Так, команда челябинского офиса «Первого Бита» автоматизировала рутинные процессы в двух своих подразделениях с помощью программных роботов на платформе PIX RPA, таким образом оптимизировав работу расчетного отдела и HR-подразделения. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics.

Коллектив офиса постоянно растет: рекрутеры «Первого Бита» ежедневно занимаются привлечением соискателей и проведением собеседований. Сотрудник открывает HeadHunter и вручную ищет подходящие резюме. Отбирает их по фильтрам и по одному переносит данные из них в excel-таблицу, чтобы позже подробно рассмотреть и связаться с кандидатами.

Через рекрутеров проходят десятки резюме, которые нужно просмотреть. Большую часть времени занимает именно поиск по фильтрам на HH, чтение анкет соискателей и перенос интересных в отдельный документ. Чтобы сотрудники HR-отдела меньше занимались рутиной и могли быстрее нанимать сотрудников, специалисты челябинского офиса написали и внедрили в работу робота на платформе PIX RPA.

Теперь рекрутер только вводит нужные фильтры и ключевые слова в excel-файл: специальность соискателя, требуемый опыт работы и необходимые навыки. Остальную работу делает робот: сам открывает HeadHunter, ищет резюме по фильтрам и списком выгружает подходящие в отдельный документ. На выходе HR-специалист получает список соискателей со всеми контактами в удобном формате. Остается только связаться и назначить собеседование.

В результате, работа программного робота сокращает время ручного скрининга вакансий на 25-30%. Это примерно два часа в день.

Еще один проект челябинского «Бита» на платформе PIX – робот для обработки закрывающих документов. Ранее, чтобы перенести документы в архив, сотрудники расчетного отдела вручную проверяли и обрабатывали напечатанные на бумаге договоры с клиентами, акты выполненных работ, универсальные передаточные документы и пр. Теперь все задачи по обработке бумаг берет на себя робот PIX. Сотрудник переносит сканы документов в отдельную папку на компьютере, а далее программа сама распознает в файлах номера и название компании-клиента и вносит данные в систему. Остается только проверить результаты, распечатать сканы и отнести в архив. В результате распознавание документов экономит от полутора до трех часов в день.

«Очень показательно, что «Первый Бит», как лидер в области автоматизации, использует для реализации своих проектов решения на платформе PIX Robotics не только для заказчиков, но и для себя. Для многих наших клиентов это – показатель качества и зрелости продукта. Зачастую финансовое и HR-подразделения – самые загруженные в компаниях, так что начать внедрение роботов с них – это не только исключить большое число рутинных задач, но и наглядно показать возможности PIX другим отделам», — сказал Марк Александрович, архитектор бизнес-решений PIX Robotics.

«Автоматизация бизнес-процессов и их роботизация – ключ к устойчивому и успешному развитию. Внедрение в деятельность компаний роботов позволяет увеличить мощности, избежать ошибок, сделать рабочий процесс наиболее эффективным и слаженным, а в конечном итоге сэкономить деньги. В дальнейшем мы планируем продолжать совершенствовать своих роботов. И, конечно, распространять свой успешный опыт как внутри компании, так и среди наших заказчиков», — сказала руководитель челябинского филиала компании «Первый Бит» Елена Юрлова.

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«Первый Бит» – интегратор ИТ-решений. Реализует проекты от построения инфраструктуры до автоматизации учета, бизнес-процессов, цифровизации и цифровой трансформации бизнеса. Офисы компании расположены в 9 странах мира. У «Первого Бита» более 300 тыс. постоянных клиентов с разными видами деятельности, разного масштаба – от небольших компаний до крупных корпораций. В стеке ИТ-решений – более 70 вендоров. В команде – более 8000 специалистов.

PIX Robotics – российский разработчик ПО для крупного и среднего бизнеса. В экосистему PIX входят продукты PIX RPA, PIX Процессы и PIX BI. Продукты PIX находятся в реестре отечественного ПО, отвечают требованиями государственных регуляторов, полностью соответствуют 152-ФЗ. PIX Robotics с 2019 г. является резидентом Инновационного Центра «Сколково».