Программные продукты экосистемы PIX Robotics полностью совместимы с процессорами Baikal-М

Компания PIX Robotics, российский разработчик экосистемы ИТ-решений, и «Байкал электроникс» завершили испытания на совместимость программных продуктов экосистемы PIX и ARM-процессора Baikal-M. По итогам тестирования вендоры провели взаимную сертификацию всех продуктов экосистемы PIX и ARM-процессора Baikal-M. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics.

Команда PIX Robotics провела серию испытаний, в рамках которых собрала дистрибутивы серверных и десктопных версий продуктов экосистемы PIX, предназначенные для работы с процессорной архитектурой ARM и учитывающие технологические особенности процессора Baikal-M. Во время тестирования проверялась корректность работы серверных модулей PIX Master, PIX BI и «PIX Процессная студия», а также полнота доступности функций десктопных приложений PIX Studio, PIX Agent и PIX Runner.

Специалисты «Байкал электроникс» согласно документации протестировали установку и эксплуатацию базовых функций программных продуктов PIX на операционной системе Astra Linux, запущенной на процессоре Baikal-M. Тестирование показало, что все программные продукты устанавливаются и эксплуатируются согласно официальной инструкции, находящейся в публичном доступе, и не требуют дополнительных особых настроек и привлечения вендора, что означает готовность к эксплуатации на оборудовании под управлением процессоров Baikal-M.

«Большое число наших клиентов, использующих разные продукты экосистемы PIX, планируют переход на отечественные операционные системы и процессоры в 2024 г. Проведенная работа с «Байкал электроникс» дает нам уверенность в том, что российские заказчики смогут спокойно выполнить поставленные задачи по импортозамещению и достижению цифрового суверенитета без ущерба в производительности и функциональности», – сказал Кирилл Серов, технический директор PIX Robotics.

«Вопросы технологического партнерства и кооперации сегодня выходят на первый план. Вендоры прилагают максимум усилий для того, чтобы «подружить» свои продукты с партнерскими, поскольку это позволяет комплексно решать задачи заказчиков в проектах импортозамещения. «Байкал электроникс» также продолжает активно наращивать экосистему процессоров Baikal. Результатом нашего сотрудничества с PIX Robotics стал полнофункциональный программно-аппаратный стек, закрывающий широкий спектр бизнес-задач», – отметил Андрей Евдокимов, генеральный директор АО «Байкал электроникс».

***

Программные продукты PIX Robotics, включенные в единый реестр российского ПО Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, покрывают задачи по хранению, обработке, визуализации данных и процессов. В экосистему PIX входят платформа для роботизации бизнес-процессов любой сложности PIX RPA (включает модули Master, Studio, Agent и Runner), умная система бизнес-анализа PIX BI и платформа для организации процессного управления «PIX процессы» (включает «Процессную студию», «Монитор задач» и «Аналитику процессов»).

Baikal-M — отечественный процессор на кристалле с восемью ядрами ARM Cortex-A57, GPU Mali-T620 и набором интерфейсов. Это процессор, предназначенный для широкого диапазона целевых устройств.

PIX Robotics – российский разработчик ПО для крупного и среднего бизнеса. В экосистему PIX входят продукты PIX RPA, «PIX процессы» и PIX BI. Продукты PIX входят в реестр отечественного ПО, отвечают требованиями государственных регуляторов, полностью соответствуют 152-ФЗ. PIX Robotics с 2019 г. является резидентом Инновационного Центра «Сколково».

Компания «Байкал электроникс» специализируется на проектировании интегральных микросхем и систем на кристалле на базе архитектур ARM и MIPS. Разработки предназначены для энергоэффективных компьютерных и промышленных систем с разным уровнем производительности и функциональности, используемых на российском и международном рынках.