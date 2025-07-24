IBS роботизировала бизнес-процессы пивоваренной компании «Балтика» с помощью PIX RPA

«Балтика» продолжает внедрять российские ИТ-решения. Группа компаний IBS завершила пилотный проект по автоматизации ключевых бизнес-процессов «Балтики» с использованием платформы PIX RPA. Решение позволило сократить трудозатраты, повысить точность операций и упростить взаимодействие с торговыми сетями. Проект охватывает направления, актуальные для всей географии присутствия «Балтики» в России.

У компании «Балтика» в процессе эксплуатации используемой специализированной системы возникла необходимость адаптации бизнес-процессов под меняющиеся бизнес-требования. Некоторые из них предполагали выполнение большого количества повторяющихся операций по заполнению и переносу данных, что снижало удобство работы пользователей и увеличивало трудозатраты.

Для повышения эффективности и оптимизации рабочих процессов команда «Балтики» приняла решение о внедрении RPA-технологий. Для реализации проекта была выбрана компания IBS, которая взяла на себя весь цикл работ: от выбора платформы и анализа процессов до разработки программных роботов и их интеграции в бизнес-среду клиента. Совместно с командой «Балтики» были определены ключевые процессы для пилотного внедрения: обработка запросов от службы продаж на дополнительный объем продукции в экстра-период, выгрузка данных с порталов торговых сетей, возврат тары из торговых сетей, обработка претензий.

В рамках проекта были созданы программные роботы для автоматизации выбранных операций, разработан удобный сервис взаимодействия пользователей и роботов, а также выполнена их интеграция в сквозные процессы.

Иван Канаев, директор по клиентскому сервису компании «Балтика», сказал: «Для «Балтики» является приоритетом эффективное взаимодействие со своими партнерами и потребителями. Мы рассчитываем, что поэтапная роботизация будет важным драйвером трансформации процедур производства и реализации продукта, что будет способствовать улучшению уровня клиентского сервиса на всех этапах. Совместно с IBS продолжаем развивать направление и тестируем новый инструмент — PIX Процессы».

Ростислав Братухин, руководитель направления роботизации и распознавания IBS, отметил: «Использование PIX RPA обеспечило оперативность и меньшую стоимость оптимизации процессов. Решение получилось гибкое, за счет чего можно быстро внедрять изменения в автоматизированные функции. Мы ценим доверие команды «Балтики» и готовы поддерживать цифровую трансформацию компании в долгосрочной перспективе».

В результате удалось полностью автоматизировать рутинные операции в периметре проекта, что также повысило их скорость и точность выполнения. Кроме этого, применение программных роботов позволило увеличить объем возвращаемой тары из торговых сетей и, как следствие, увеличить доходы от этой деятельности.

В ходе проекта в компании «Балтика» был создан центр компетенций по роботизации бизнес-процессов, который обеспечит масштабирование RPA-практики и внедрение новых решений в дальнейшем.

«Совместная работа с IBS и компанией «Балтика» показала, что внедрение RPA на базе платформы PIX может существенно повысить эффективность бизнес-процессов в крупной производственной компании. Мы ценим сложившееся партнерство и рады, что наше решение стало частью комплексного подхода к цифровой трансформации «Балтики», — отметил технический директор PIX Robotics Кирилл Серов.