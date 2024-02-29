Цифровые сотрудники с ИИ: PIX Robotics и «Группа Астра» выпускают совместное решение

«Группа Астра» и российский разработчик PIX Robotics выводят на рынок новый технологический бандл, состоящий из комплекта лицензий на PIX RPA и ОС Astra Linux. Совместное решение позволит развернуть полноценное рабочее место цифрового сотрудника и ускорит внедрение технологий искусственного интеллекта в отечественных компаниях. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics.

Роботизированная автоматизация процессов (RPA) — технология, основанная на использовании программных роботов. Они выполняют рутинные задачи, такие как ввод данных, обработка информации, отправка электронных писем и другие операции, подражая действиям человека. PIX RPA — единственная на сегодня RPA-платформа со свободным скачиванием всех модулей, не требующих закупку для установки и запуска в контуре ОС Astra Linux.

Совместная разработка комплексного автоматизированного решения позволит заказчикам быстро развернуть полноценное рабочее место цифрового сотрудника, который с помощью компьютерного зрения взаимодействует с интерфейсами любых систем и приложений на ОС Astra Linux. Такой цифровой сотрудник контактирует с пользователями напрямую через форму в интерфейсе PIX, что исключает сторонние и небезопасные каналы коммуникаций.

PIX предоставляет встроенный механизм распознавания документов и извлечения данных по настраиваемому шаблону без установки дополнительных модулей и сторонних средств распознавания.

Ключевым дистрибьютором решения выступает центр экспертизы и дистрибуции информационных технологий Axoft — авторизованный партнер «Группы Астра» и PIX Robotics. Заказать цифровых сотрудников с ИИ на базе комплекта лицензий на PIX RPA и ОС Astra Linux можно с 29 февраля 2024 г.

«Приобретение пакета PIX RPA + ОС Astra Linux предоставляет нашим партнерам и их заказчикам сразу несколько преимуществ: с одной стороны, снижает расходы на совокупную стоимость владения продуктами, а с другой, ускоряет внедрение технологий искусственного интеллекта. Используя решение, заказчики получают полноценное рабочее место цифрового сотрудника, полностью совместимое с операционной системой Astra Linux», — сказал Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений Axoft.

Кроме выгодных условий, компании получают единое окно поддержки и сопровождения бандла. Стоит также отметить, что PIX Studio (модуль PIX RPA) — первая студия для разработки программных роботов на ОС Astra Linux Special Edition 1.7, которая прошла сертификацию по программе Ready for Astra.

«Интеграция продуктов PIX RPA и ОС Astra Linux – ключевое звено в реализации нашей стратегии по цифровизации рабочих мест и внедрению ИИ в государственные корпоративные структуры. «Группа Астра» занимает лидирующую позицию на рынке, способствуя развитию отечественных технологий и продвижению их на новые высоты. На фоне активного перехода на отечественный софт совместимость продуктов ведущих российских вендеров крайне важна как для клиентов и интеграторов, так и для самих вендоров. Развивая наше сотрудничество, мы открываем новые горизонты для совместного роста и развития российского ИТ-рынка», — сказал Вячеслав Мусолов, коммерческий директор PIX Robotics.

«Приобретая технологический бандл, заказчики единомоментно получают комплексное, закрывающее их задачи в части автоматизации рутинных операций в рабочем процессе решение. Это существенно оптимизирует затраты бизнеса в столь непростое на рынке время, повышает производительность и качество труда. Совместно с нашим партнером PIX Robotics мы предоставляем заказчику выбор уровней защищенности ОС в составе сборки вплоть до максимального, соответствующего первому классу по ФСТЭК России. Кроме того, пользователи комплексного решения могут легко масштабировать ИТ-инфраструктуры вместе с ростом бизнеса: ОС Astra Linux отличается высоким уровнем гибкости, и ее можно настроить под разнообразные требования клиентов», — сказал Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра».

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ПАО Группа Астра объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «РеСолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

PIX Robotics — российский разработчик ПО для крупного и среднего бизнеса. В экосистему PIX входят продукты PIX RPA, «PIX Процессы» и PIX BI. Продукты PIX включены в реестр отечественного ПО, отвечают требованиям государственных регуляторов, полностью соответствуют 152-ФЗ. PIX Robotics с 2019 г. является резидентом Инновационного центра «Сколково». Компании доверяют более 100 клиентов в сегменте Enterprise из топ-500 РБК, в том числе Газпромбанк, «Норникель», «ФосАгро», «Лукойл», «Спортмастер», «Полюс», Unilever, S7 Airlines, Счетная палата России, Группа «Россети», «Концерн ВКО “Алмаз — Антей”», «Росэнергоатом», Hoff, «Леруа Мерлен», Globus, банк «Уралсиб», ПСБ, Альфа-Капитал, ВШЭ, РАНХиГС, «Детский мир», «Ингосстрах».