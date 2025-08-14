Получите все материалы CNews по ключевому слову
Велесстрой СМУ
«Велесстрой» — российская строительная группа компаний, в тч реализует работы для нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленного и гражданского строительства, EPC-контрактов и проектирования.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 21 дело, на cумму 362 560 204 800 ₽*
УПОМИНАНИЯ
Велесстрой СМУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Солдатов Сергей 19 4
|Кичко Дмитрий 67 2
|Ложкин Сергей 44 2
|Солдатов Алексей 100 2
|Леонтович Алексей 33 1
|Филипович Крешимир 1 1
|Дарко Малбашич 1 1
|Шапков Герман 1 1
|Мальцев Виталий 2 1
|Кравцов Денис 1 1
|Перлов Кирилл 1 1
|Баев Андрей 9 1
|Задоя Артем 4 1
|Плыгун Максим 1 1
|Подрыванов Андрей 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377987, в очереди разбора - 742039.
Создано именных указателей - 180894.
