Разделы

Бизнес Финансовые результаты
|

В 2021 г. «Эдит про» значительно укрепила позиции в сфере энергетики

Компания «Эдит про», специализирующаяся на разработке и внедрении решений на платформе «1С», в том числе в электроэнергетической отрасли, подвела итоги работы за 2021 г. Выручка компании выросла более чем в три раза в сравнении с 2020 г. и достигла 450 млн руб. Численность производственного персонала компании за этот год выросла более чем на 50%. Об этом CNews сообщили представители «Эдит про».

В электроэнергетической отрасли стартовал и реализован ряд проектов по автоматизации бизнес-процессов. Среди заказчиков компании: «Россети Ленэнерго», «Россети Кубань», «Русгидро».

Кроме того, «Эдит про» начала осуществлять проекты в строительном секторе. Компания разработала и внедрила подсистему учета производства и монтажа спулов на платформе «» для «Велесстрой-СМУ».

Важным событием прошедшего года стало совместное с компанией «Борлас» создание «Центра цифровой трансформации на платформе “1С”». Основная задача Центра – выполнение корпоративных проектов с использованием программных продуктов на платформе «». проекты Центра стартуют уже в I квартале 2022 г.

Также «Эдит про» заключила партнерское соглашение с «Шерпа роботикс», позволившее компании расширить компетенции в области роботизации бизнес-процессов.

«Для “Эдит про” 2021 г. был насыщенным и плодотворным. Портфель проектов, количество сотрудников компании возросли, как и ее компетенции. В 2022 г. мы планируем не сбавлять темпов и достичь еще более амбициозных целей», – сказал Дмитрий Кичко, генеральный директор ГК «Эдит про».

***

«Эдит про» более десяти лет работает на российском рынке информационных технологий. «Эдит про» является интегратором ERP-решений на платформе «1С» в сфере электроэнергетики. Компания обладает компетенциями в процессах автоматизации технического обслуживания и ремонта, управления производственными активами и технологическими присоединениями. Также «Эдит про» работает с отраслями ЖКХ, ритейла и финансов. Среди клиентов организации – ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Русгидро», сеть магазинов «Магнит», ООО «Сбербанк-сервис» и многие другие крупные государственные и коммерческие организации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Аудитория CNews превысила 300 тыс. человек в сутки

Intel сдает позиции. Впервые в истории она стоит дешевле AMD

Россияне бросились скупать дешевые ноутбуки и компьютеры, от которых отказались американцы

Владелец «Билайна» переезжает в Великобританию, чтобы участвовать в российских госзакупках

Впервые в истории уменьшилась аудитория Facebook

Microsoft на коне. Все сегменты ее бизнеса показали внушительный рост

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие кнопочные телефоны: хиты продаж

7 самых страшных мифов об интернете и компьютерах: где правда?

Лучшая техника в подарок на 23 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Внеземная алхимия: 5 необычных вещей, которые происходят только в космосе

Изотопный анализ древних слитков раскрыл секреты железного века

Как Бозон Хиггса мог уберечь Вселенную от мультиколлапса
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022