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«Велесстрой» создал решение для строительной отрасли на базе SAP

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«Велесстрой» разработал и начал внедрение автоматизированной системы управления средствами малой механизации (АСУ СММ) на базе SAP Cloud Platform. Это первый подобный российский проект в строительной отрасли. Система позволит осуществлять оперативный мониторинг и контроль использования средств малой механизации (СММ) - шлифовальных машин, шуруповертов, перфораторов, бензопил и многих других инструментов - на строительных площадках. Помимо этого, использование нового ИТ-решения позволит компании на 13% высвободить рабочий капитал и на 12% повысить эффективность функции бухгалтерского учета. Партнером разработки и внедрения системы стала компания «ИТ и К».

Ключевая цель внедрения - повысить эффективность использования средств малой механизации, оптимизировать затраты, а также автоматизировать процесс учета СММ. Для достижения этих целей «Велесстрой» использовал облачную систему на базе SAP Cloud Platform с применением технологии интернета вещей. Она включает веб- и мобильное приложения, в которых будут работать сотрудники на объектах, а также интерфейс интеграции с учетными системами «Велесстроя». Система понятна и удобна для пользователей. Мобильное приложение может работать без подключения к интернету, что актуально для строительных площадок в отдаленных районах, где нет покрытия мобильной сети. После подключения к интернету приложение автоматически синхронизирует данные с облачной системой.

Благодаря разработке решения на SAP Cloud Platform компания перешла от количественного учета СММ к номерному. Каждой единице оборудования присваивается уникальный номер. Идентификация СММ происходит по RFID-меткам, которые считываются с помощью мобильного приложения.

Система успешно прошла опытную эксплуатацию на проектах «Омский НПЗ», «НПЗ Нижний Новгород», производственной площадке «Грушовая» и перевалочном комплексе «Шесхарис» в Новороссийске. В ближайшее время АСУ СММ будет растиражирована и на других проектах.

Идеологом разработки и реализации данного проекта выступил первый вице-президент «Велесстроя» Крешимир Филипович.

«Для нас необходимо иметь точную и надежную информацию по доступности каждого СММ в любой момент времени: строительная площадка, точное месторасположение инструмента внутри площадки, его техническое состояние и кто его эксплуатирует. Все это позволяет нам принимать грамотные управленческие решения быстрее, чем когда-либо прежде», - отметил Малбашич Дарко, начальник отдела технологического оборудования Велесстрой.

«Цифровой проект в компании «Велесстрой» уникален для строительной отрасли. Проект реализован в концепции микросервисной архитектуры, и, разработанное на SAP Cloud Platform приложение, автоматически обменивается информацией с локальной учетной системой. Система АСУ СММ расширяет возможности бизнес-процессов, уже автоматизированных внутри учетных систем, а также обеспечивает автоматизацию процессов, которые ранее велись на бумаге или отсутствовали. Все это позволит компании сократить случаи дефицита средств малой механизации при реализации проектов, а также вести сквозной учет на всем жизненном цикле актива», - сказал Алексей Леонтович, заместитель генерального директора SAP CIS.

«Система АСУ СММ имеет функционал учета ремонтов СММ, их стоимости и использованных на ремонты материалов. Благодаря этому компания «Велесстрой» оценивает остаточную стоимость СММ, что позволяет руководству точнее планировать бюджеты на закупку нового оборудования и запасных частей», - отметил Герман Шапков, начальник отдела облачной разработки «ИТ и К».

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