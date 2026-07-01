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Лукойл Нижегороднефтеоргсинтез НПЗ Нижний Новгород

Лукойл Нижегороднефтеоргсинтез - НПЗ Нижний Новгород

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 165 дел, на cумму 46 090 166 ₽*

Судебные дела (165) на сумму 46 090 166 ₽*
в качестве истца (41) на сумму 15 248 335 ₽*
в качестве ответчика (124) на сумму 30 841 831 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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01.07.2026 В ФНС объяснили, как российскому бизнесу учитывать расходы на защиту от атак БПЛА 1
08.12.2020 «Велесстрой» создал решение для строительной отрасли на базе SAP 1
07.03.2017 «Первый инженер» обследовал пароконденсатную систему для «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтеза» 1
13.06.2012 В Москве завершилась XI Международная конференция по управлению проектами «ПМСофт» 1
06.06.2007 Единая СУ охватит более 300 предприятий «Лукойла» 1
29.11.2004 "Лукойл": система бюджетирования за 90 дней 2

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Лукойл Нижегороднефтеоргсинтез и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5575 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 171 2
Инфострой - Infostroy 9 1
ГЕРЦ 1 1
СофтПром 24 1
Microsoft Corporation 25693 1
Oracle Corporation 7055 1
SAP CIS - САП СНГ 867 1
ПМСофт 60 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 521 4
РусГазИнжиниринг 3 1
Роснефть - РН-Самаранефтехимпроект 2 1
АНХП - АнгарскНефтеХимПроект 1 1
Лукойл Калининградморнефть 6 1
Лукойл Нижневолжскнефть 4 1
Лукойл Волганефтепродукт - Лукойл Волгограднефтепереработка 4 1
Лукойл Ухтанефтепереработка 3 1
Интер РАО - Нижневартовская ГРЭС 4 1
Энергострой СРО НП 3 1
ФНК ГК 2 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1107 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 610 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 318 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 326 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 77 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 54 1
Россети МРСК Северного Кавказа - Ставропольэнерго - Чеченэнерго - ДЭСК, Дагэнергосбыт, Дагестанская энергосбытовая компания, Дагэнерго - Ингушэнерго - Каббалкэнерго - Карачаево-Черкесскэнерго - Севкавказэнерго 34 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 71 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 208 1
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 1
Газпромнефть ОНПЗ - Омский НПЗ - Омский нефтеперерабатывающий завод - Газпромнефть Омск 18 1
Conoco - ConocoPhillips 22 1
Велесстрой СМУ 13 1
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 48 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 298 1
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 37 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 61 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 1
Глобалстрой-Инжиниринг (ГСИ) - ЛУКойл-Нефтегазстрой 8 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2308 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2832 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12084 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35752 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13750 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64211 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7741 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27152 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1665 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 486 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1669 1
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6425 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61071 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1198 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 662 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25202 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5574 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2647 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24148 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3564 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29554 1
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3547 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 709 1
PropTech - Property Technologies - Инновационные технологии в строительстве и недвижимости - Цифровизация строительства - Информационный менеджмент в строительстве - Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 88 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2006 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15922 1
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SAP SCP - SAP Cloud Platform 88 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1506 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1387 1
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 39 1
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