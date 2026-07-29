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Лукойл Ухтанефтепереработка

СОБЫТИЯ

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29.07.2026 «Айтеко» автоматизировала контроль за аттестациями сотрудников на «Лукойл-Ухтанефтепереработка» 1
11.04.2024 B2B-Center разработал брендированную площадку для закупок компании «Лукойл Ухтанефтепереработка» 3
06.06.2007 Единая СУ охватит более 300 предприятий «Лукойла» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Лукойл Ухтанефтепереработка и организации, системы, технологии, персоны:

РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 288 2
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 155 1
Русэлпром - Русэлпром. Электрические Машины - Ленинградский электромашиностроительный завод - Производственное объединение - ВЭМЗ - Владимирский электромоторный завод 9 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 1
ТМХ ИС - ТМХ Интеллектуальные Системы - РэйлНекст - ТМХ ТМ - ТМХ Технологии - НИИТКД - Научно-исследовательский институт технологии, контроля и диагностики железнодорожного транспорта - ЦПТ ТМХ - Центр Перспективных Технологий ТМХ 16 1
SAP SE 5597 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 523 2
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 1
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес 87 1
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 78 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 34 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 1
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 69 1
Conoco - ConocoPhillips 22 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
Лукойл Нижегороднефтеоргсинтез - НПЗ Нижний Новгород 6 1
Лукойл Калининградморнефть 6 1
Лукойл Нижневолжскнефть 4 1
Лукойл Волганефтепродукт - Лукойл Волгограднефтепереработка 4 1
Колмар УК - Инаглинский ГОК 8 1
Сладкая жизнь ГК 13 1
НСПК - Национальная система платежных карт 945 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 94 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 46 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 211 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 130 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13762 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 245 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13597 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26138 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5275 2
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 778 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1166 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13885 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2412 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1109 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22369 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1525 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12203 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36093 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13934 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25570 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7002 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7811 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2691 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24343 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3576 1
РТС-тендер - B2B-Center - B2B Altis 32 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3556 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 381 1
РТС-тендер - B2B-Center - B2B-РТС 27 1
SAP Ariba 309 1
Алекперов Вагит 44 1
Пружинин Александр 6 1
Кислицын Александр 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 165778 3
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 313 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54696 1
Германия - Федеративная Республика 13207 1
Болгария - Республика 799 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11645 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2672 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5460 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18105 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27223 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461092, в очереди разбора - 728480.
Создано именных указателей - 198506.
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