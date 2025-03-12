Получите все материалы CNews по ключевому слову
Волокитин Юрий
|12.03.2025
|Как перейти от цифровизации к интеллектуализации 1
|29.11.2004
|"Лукойл": система бюджетирования за 90 дней 1
Волокитин Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1951 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12867 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3023 1
|Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
|Лукойл Нижегороднефтеоргсинтез - НПЗ Нижний Новгород 5 1
|Лукойл ПАО - Нефтяная компания 483 1
|Softprom PlanDesigner 21 1
|Linux OS 10062 1
|1С:ERP Управление предприятием 566 1
|Microsoft Office Excel 1206 1
|ЭОС СМР - сервер мобильных решений 34 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146063 2
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7540 1
|Россия - ПФО - Нижегородская область 1902 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43532 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346181, в очереди разбора - 764505.
Создано именных указателей - 170583.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.