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Волокитин Юрий


12.03.2025 Как перейти от цифровизации к интеллектуализации 1
29.11.2004 "Лукойл": система бюджетирования за 90 дней 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Волокитин Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1951 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12867 1
Amazon Inc - Amazon.com 3023 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Лукойл Нижегороднефтеоргсинтез - НПЗ Нижний Новгород 5 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 483 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12077 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1578 1
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13943 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19820 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 790 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5463 1
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Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1863 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 555 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31114 1
Softprom PlanDesigner 21 1
Linux OS 10062 1
1С:ERP Управление предприятием 566 1
Microsoft Office Excel 1206 1
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 34 1
Турлыкин Евгений 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146063 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7540 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1902 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43532 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5013 1
Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 162 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3455 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2180 1
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 189 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 193 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48481 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2213 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18786 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3186 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6017 1
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 29 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346181, в очереди разбора - 764505.
Создано именных указателей - 170583.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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