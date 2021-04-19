«Эдит про» внедрила подсистему «Производство спулов» в «Велесстрой СМУ»

«Эдит про» завершила второй этап внедрения подсистемы учета производства и монтажа спулов собственной разработки в «Велесстрой-СМУ». ИТ-решение на платформе «1С:ERP Управление строительной организацией 2» позволит компании вести оперативный учет материалов и готовой продукции спулов, а также сделает процесс их производства полностью прозрачным.

«Велесстрой-СМУ» входит в группу компаний «Велесстрой» — участника российского строительного рынка в нефтегазовой отрасли, промышленного и гражданского строительства, EPC-контрактов и проектирования. Изготовление укрупненных трубных заготовок («спулов») является неотъемлемой технологической частью процесса выполняемых компанией сварочно-монтажных работ на проектах.

Долгое время компания вела учет материалов, определение фронта работ, отслеживание процесса изготовления спулов на всех технологических этапах вручную. Чтобы повысить эффективность этого процесса и обеспечить соответствие требованиям законодательства и внутренним стандартам «Велесстрой», было принято решение о его автоматизации.

Проект реализовала ГК «Эдит про», входящая в сеть партнерских организаций «1С:Франчайзи». В ходе проекта была разработана и внедрена единая автоматизированная система «Производство спулов» на базе «1С:ERP Управление строительной организацией 2». Она предназначена для оперативного учета материалов и выходной продукции, а также отслеживания всех этапов производства спулов: от получения проектных материалов до выдачи готового спула на площадку монтажа.

Кроме того, «Эдит про» создала мобильное приложение для повышения удобства и оперативности работы сотрудников.

Благодаря внедрению подсистемы «Производство спулов» удалось улучшить качество и ускорить обработку данных производственных процессов, а также снизить сроки оформления производственной исполнительной документации. Более того, компания «Велесстрой-СМУ» добилась сокращения числа сотрудников, задействованных в производственном процессе, получила возможность мониторинга их ежедневной загрузки и мгновенного формирования необходимых отчетов.

В перспективе это позволит «Велесстрой-СМУ» также снизить затраты на фонд оплаты труда. Наконец, благодаря своевременному и точному учету всего процесса изготовления продукции компания может успешно разрешать возникающие спорные ситуации с представителями генерального подрядчика и заказчика.

«Нам удалось создать уникальное для рынка решение, которое не только учитывает особенности производственных процессов в строительной отрасли, но и решает специфические задачи заказчика, такие как снижение производственных рисков, связанных с изменением кадрового состава. Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию с командой “Велесстрой СМУ” и активному вовлечению в процесс руководства компании», – сказал Дмитрий Кичко, генеральный директор ГК «Эдит про».

На сегодняшний день система эксплуатируется в ходе строительно-монтажных работ на Амурском газоперерабатывающем заводе. Общее число пользователей, работу которых поддерживает ИТ-решение, более 100. Перед началом эксплуатации новой системы было проведено дистанционное обучение сотрудников «Велесстрой-СМУ».

«Внедрение подсистемы “Производство спулов” позволило нам создать внутри компании единую ИТ-среду и сформировать “единую версию правды”. Благодаря точной и детальной картине, которую мы получаем из данных, собираемых ИТ-системой, повысилась прозрачность и управляемость производственных процессов. Что, в конечном счете, позволило нам сократить не только сроки подготовки отчетности, но и производственные издержки», – сказал Виталий Мальцев, генеральный директор «Велесстрой-СМУ».