В Pix Robotics назначен GR-директор

Pix Robotics, российский разработчик ПО для крупного и среднего бизнеса, представила стратегию развития бизнеса, в рамках которой планирует трансформировать 2 млн рабочих мест к 2025 г. Для достижения этой цели Pix Robotics усиливает взаимодействие на всех уровнях, включая органы власти, и вводит новую для компании должность по выстраиванию взаимоотношений с государством. Директором по взаимодействию с органами государственной власти Pix Robotics назначен Сергей Вотяков.

В рамках стратегического развития Pix Robotics ставит перед собой цель — цифровой помощник каждому сотруднику в каждой компании, который забирает рутинные задачи и освобождает время для креативных задач, тем самым кратно повышает производительность труда. И одно из направлений — активно участвовать в изменениях ИТ-индустрии и выстраивать системное взаимодействие с государством: участвовать в диалоге с общественными и отраслевыми ассоциациями, совместной разработке новых технологий и адаптироваться к изменениям в законодательстве и регулировании. Должность GR-директора — еще один шаг к достижению поставленных целей.

На новую должность директора по взаимодействию с органами государственной власти назначен Сергей Вотяков.

Сергей окончил СПбПУ Петра Великого по специальности «инженер-механик», получил степень MBA в институте IMISP. С 2018 г. занимается подготовкой RPA-специалистов в «Академии RPA2». Активный участник экспертного совета при МП Государственной Думы РФ, председатель «Кластера RPA» (РАЭК). За более чем 20 лет в ИТ-индустрии реализовал множество инициатив по развитию отечественной разработки и поддержки со стороны государства.

На этой должности Сергей будет обеспечивать взаимодействия компании с федеральными и региональными органами власти и курировать работу с общественными и отраслевыми организациями.