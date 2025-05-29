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«Газпромбанк Лизинг» снизил риски информационной безопасности с помощью решения IDM CAE

Группа «Газпромбанк Лизинг» и вендор Crosstech Solutions Group внедрили новое решение для лизинговой компании Identity Management Crosstech Advanced Edition (IDM CAE). Продукт обеспечивает централизованное управление идентификационными данными и правами доступа в системах, представленных в ИТ-ландшафте компании.

Работа над проектом велась совместно с ведущим партнером – компанией «ИТ ИЗ», которая оказала квалифицированную поддержку на каждом этапе.

Внедрение IDM CAE позволит на 30-50% сократить время, необходимое для онбординга и оффбординга персонала, за счет автоматизации процессов управления доступами, а также снизит нагрузку на сотрудников, отвечающих за согласование и предоставление прав доступа.

Руслан Ахмедов, руководитель направления развития сервисов ИБ «ИТ ИЗ», сказал: «Решение также помогает избежать SOD-конфликтов – ситуаций, когда одному сотруднику предоставляются права доступа, не соответствующие должности, что нарушает принцип наименьших привилегий. Это важно, поскольку позволяет исключить риск злоупотребления служебным положением».

На первом этапе проекта был проведен аудит текущих бизнес-процессов и информационных систем. Его результатом стало правильное проектирование внедрения продукта в части интеграции с информационными системами и автоматизации бизнес-процессов, а также разработка матрицы доступов – схемы, описывающей роли сотрудников и соответствующие им полномочия. На следующем этапе запланировано подключение новых управляемых систем и реализация бизнес-процессов, направленных на эффективное закрытие кейсов в сфере информационной безопасности.

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Сергей Ударцев, заместитель генерального директора по безопасности «Газпромбанк Лизинг», отметил: «Для нашей компании было важно найти решение, позволяющее снизить риски информационной безопасности, связанные с доступом к критичным информационным активам компании. IDM CAE смог полностью удовлетворить наши требования. Проект развивается в соответствии с нашими ожиданиями, так как «ИТ ИЗ» и Crosstech Solutions Group уже успешно реализовали этап аудита».

Никита Андреянов, заместитель генерального директора по продуктовой политике Crosstech Solutions Group, сказал: «Мы продолжаем плодотворное сотрудничество с «ИТ ИЗ» по проекту «Газпромбанк Лизинг». Успешно завершив первый этап, у нас есть много планов на будущее. В ближайшее время планируется подключение новых источников данных и информационных систем, а также реализация дополнительных бизнес-процессов. На текущем этапе уже автоматизированы процессы выдачи доступа на этапах приема и увольнения сотрудников, а также блокировка неиспользуемых учетных записей».

Альфред Газизов, директор по продукту IDM CAE компании Crosstech Solutions Group, отметил: «В дальнейшем предстоит внедрение регулярного контроля и механизма выявления SoD-конфликтов на основе анализа ролевой модели и матрицы конфликтных ролей. Кроме того, будет разработана расширенная и детализированная отчётность по всем потенциальным инцидентам, а также по полному циклу управления учётными записями. Таким образом будут закрыты все ключевые цели заказчика».

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