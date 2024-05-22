Власти готовят господдержку для производителей промышленных роботов. Рассматриваются налоговые льготы, субсидии, ограничения в госзакупках

Минпромторг России разрабатывает меры господдержки для производителей промышленных роботов. Одним из вариантов является включение таких систем в реестр отечественной радиоэлектроники. Включение промышленных роботов в реестр даст преференции при госзакупках. Участники рынка утверждают, что для достижения целей, которые перед ними поставил президент России, не хватает 20 тыс. профильных специалистов и 800 млрд руб. инвестиций.

Меры господдержки для производителей в России

Глава отдела развития современных средств производства Минпромторга Руслан Ахмедов в ходе выступления в рамках выставки «Металлообработка 2024» 21 мая 2024 г. заявил о том, что министерство прорабатывает специальные меры поддержки отрасли промышленных роботов в России. По его словам, промышленных роботов могут включить в реестр отечественной радиоэлектронной продукции, что дает преференции при госзакупках. Об инициативе рассказала газета «Коммерсант», ссылаясь на заявления главы отдела.

«Мы подготовили более 50 предложений по мерам поддержки, включая финансовые и образовательные, направили их в Минпромторг России», - сказал председатель правления «Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления» Евгений Дудоров.

По словам Дудорова, отрасли необходимо стимулировать спрос рынка на отечественные решения. Например, можно оснастить профильные учебные заведения отечественными промышленными роботами. Дудорова отметил и то, что так мы закроем первоначальный спрос на рынке, а кроме того, повысится уровень подготовки кадров, которых нам на май 2024 г. не хватает - порядка 20 тыс. человек в год.

Unsplash - Simon Kadula Минпромторг готовит меры господдержки для производителей промышленных роботов

На май 2024 г. стоит задача к 2030 г. войти в топ-25 стран-лидеров роботизации, с показателем 100 роботов на 10 тыс. человек. Об этом, в частности, упоминал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале 2024 г. По словам президента, согласно обновленной стратегии научно-технологического развития будут запущены национальные проекты технологического суверенитета.

По оценке главного редактора журнала «Мир робототехники» Виктора Толмачева, на май 2024 г. российский рынок промышленных роботов насчитывает около 7 тыс. единиц, что составляет 0,2% мирового. Средний показатель плотности роботизации в мире — 151 робот на 10 тыс. человек, у нас — всего 11.

Источник в отрасли рассказывает, что также Минпромторг России рассматривает налоговые льготы для разработчиков и производителей компонентной базы и робототехнических устройств по примеру преференций для ИТ-компаний и целевое субсидирование на покупку промышленных роботов компаниями, занимающимися их внедрением на производства на территории страны.

Однако любые из обсуждаемых мер будут работать «только в связке с созданием спроса на робототехнику со стороны российских предприятий, особенно если будет реализован механизм офсетных контрактов», считает гендиректор «Иннодрайва» Максим Гурбашков. По его словам, на конец мая 2024 г. целевых мер поддержки по робототехнике нет, компании пытаются получать их под радиоэлектронную продукцию, либо станкостроительную.

К 2030 г. на производствах страны будут работать 94 тыс. роботов

По словам замглавы департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Министерства промышленности и торговли Александра Львова, минимум 94 тыс. промышленных роботов необходимо внедрить на российские предприятия в следующие шесть лет. Он заявил об этом в середине мая 2024 г., информируют издание «Ведомости».

По итогам 2023 г. на отечественных производствах задействовано 11 тыс. умных машин, а по плану государства к окончанию 2024 г. их число должно составить 14,4 тыс. Если показатели будут достигнуты, то Россия сможет приблизиться к выполнению задачи по вхождению в список 25 стран, лидирующих по количеству используемых роботов.

По информации «Ведомостей», Минпромторг России уже начал работать над созданием благоприятных условий для развития отечественной робототехники. Это позволит производителям роботов пользоваться такими налоговыми льготами, как нулевая ставка налога на прибыль и сниженная ставка страховых взносов в размере 7,6%. Кроме того, с этого года производителям роботов будут предложены субсидии для частичной компенсации кредитных процентов. Также с начала 2024 г. государство предоставляет промышленным покупателям скидку до 50% на приобретение отечественных роботов.

Генеральный директор компании Pro Robots Group Алиса Конюховская подчеркивает, что в России действует менее 10 тыс. роботов, и чтобы внедрить еще 80 тыс., потребуется около 10 лет. Необходимо обеспечить рост рынка более 40% в год и объем инвестиций для внедрения роботизации более 800 млрд руб. На май 2024 г. главная проблема заключается в недостаточно развитом секторе продаж роботов.

Обновлена стратегия научно-технологического развития страны

Владимир Путин сообщил, что скорректирована стратегия научно-технологического развития России. Указ Президента России от 28.02.2024 № 145 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации». В ее логике будут запущены национальные проекты технологического суверенитета.

Президент России выделил три основных направления. Первое – это сбережение здоровья граждан и продовольственная безопасность. Второе - достижение технологического суверенитета в сквозных сферах, которые обеспечивают устойчивость всей экономики страны: это средства производства и станки, робототехника, все виды транспорта, беспилотные авиационные, морские и другие системы, экономика данных, новые материалы и химия. Третье - уникальные отечественные разработки, в том числе в области космических, атомных и новых энергетических технологий.

Мировая роботизация с ИИ

Возникновение роботов с искусственным интеллектом (ИИ) стал важным условием для развития ИИ, интегрированного в робототехнику. Этой технологии машинного обучения еще предстоит пройти определенный путь, но уже на 2024 г. наблюдается значительное развитие, позволяющее автономным мобильным роботам с расширенными возможностями или датчиками, например, зрения, собирать, анализировать, управлять информацией и принимать более точные решения, чем человек.

Отсутствие цифровой безопасности и уязвимость перед определенными цифровыми рисками также влияют на автономные мобильные роботы. Новые разработки в области робототехники вращаются вокруг этого аспекта, который, по сути, является одним из самых больших технологических вызовов в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Для достижения прогресса в этой области необходимо сотрудничество между законодательной стороной, разработчиками технологий и компаниями. В 2024 г. продолжится работа по обеспечению безопасности роботов от потенциальных виртуальных угроз, подвергающих риску данные, обрабатываемые и хранимые роботами, и их системы в целом.

Использование мобильных роботов в различных отраслях промышленности приводит к повышению экологической безопасности по многим причинам: экономия энергии, использование более чистых видов энергии, чем традиционные, снижение углеродного воздействия или контроль выбросов газа и т.д.

Клиенты ищут более точные и интеллектуальные способы автоматизации, но в то же время более простые с точки зрения удобства использования и эргономики роботы, которые они приобретают. В результате вырос спрос на автономные мобильные роботы-манипуляторы. Единая мобильная платформа, в которую интегрирован роботизированный манипулятор, дает возможность автономно выполнять задачи по перемещению в различных местах. Эта технология снимает многие ограничения, которые накладывала традиционная робототехника: статичность, стоимость установки инфраструктуры, ограниченная возможность эволюции и т. д.