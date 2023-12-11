Число пользователей петербургского приложения «Я здесь живу» выросло в 18 раз

Популярность приложения для жителей Санкт-Петербурга «Я здесь живу», работающего на платформе социальной сети «Вконтакте», выросла в разы. С начала 2023 г. число пользователей сервисов для жизни в городе увеличилось с 10 тыс. до 180 тыс. человек. Такого результата удалось добиться за счет постоянной работы команды экосистемы городских сервисов «Цифровой Петербург» над обновлениями продукта, а также внимания к нуждам петербуржцев, считает вице-губернатор города Станислав Казарин.

В 2023 г. в приложении «Я здесь живу» были запущены, а также серьезно доработаны и расширены по функциям восемь новых сервисов. Так, «Справочная» стала сервисом «Мой дом». Помимо полезных контактов по дому и сведениях об отключении коммунальных ресурсов, в нем появились подсервисы: «Фальсификация» – для всех, кто столкнулся с подделкой подписей на общих собраниях собственников и «Мой дом — памятник» – для тех, кто живет в зданиях, признанных объектами культурного наследия.

В сервисе «Красивые места» появились пешеходные и автомобильные маршруты внутри города и по Ленинградской области. Сервис «Афиша событий» был расширен – теперь в нем доступна информация о примерно 7000 событий, которые проводятся в районных библиотеках, также добавлена информация о мероприятиях с сайтов «Культура.РФ», «Петербург-концерт» и «Культура Петербурга». Здесь же теперь можно узнать, например, когда выступают уличные музыканты.

Среди новых продуктов «Я здесь живу» в 2023 г. появились сервисы «Уборка дорог» для информирования петербуржцев об уборке снега зимой и дорожного покрытия летом за последние 24 часа, «Мой питомец» с опцией дневника вакцинации и других процедур для домашнего животного.

Большая работа проводилась с данными образовательных учреждений. Разработчики составили полную цифровую базу данных детских кружков и секций города, которые отражены на карте для удобства поиска в сервисе «Я родитель». В сервисе «Детские сады» отражается информация о свободных местах в дошкольных учреждениях. Всего команда экосистемы городских сервисов «Цифровой Петербург» совместно с городскими департаментами оцифровала данные о более чем 30 тыс. секций и 1090 детских садов.

Помимо этого, внутри приложения «Я здесь живу» создан цифровой памятник жителям блокадного Ленинграда. Наследие 872 дней, которые город переживал в кольце врага, отражено в сервисе «Блокада Ленинграда» – любой пользователь может посмотреть хронику событий, узнать, что происходило в блокаду на его улице, а также поделиться семейной историей того периода с помощью кнопки обратной связи.

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Направление развития приложения «Я здесь живу» зависит от интересов и потребностей петербуржцев. Команда анализирует их на постоянной основе с помощью статистики посещений сервисов. Так, самыми популярными в 2023 г. стали сервисы «Красивые места» – им воспользовались более 46 тыс. человек, «Я родитель» – 33 тыс. пользователей, «Блокада Ленинграда» – 27,5 тыс., «Мой дом» – 21,7 тыс. Замыкает пятерку сервис «Мой питомец», к нему в течение года обратились 12,5 тыс. человек.

«Приложение «Я здесь живу» создавалось и продолжает развиваться в интересах петербуржцев. Рост посещаемости почти в 20 раз служит доказательством того, что у нас это получается. Команда изучает обратную связь от пользователей, анализирует статистику, исходя из чего планирует, как сервисы еще могут быть полезны жителям и гостям Петербурга. Идет активная работа со всеми правительственным комитетами, чтобы собрать имеющиеся у них данные и обработать их в интересах горожан. Тот факт, что приложение имеет привязку к адресу пользователя, делает все сервисы идеально заточенными под конкретного человека и не требует от него дополнительного времени на настройку рекомендаций», – сказал Станислав Казарин, вице-губернатор Санкт-Петербурга.

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Мини-приложение «Я здесь живу» в социальной сети «Вконтакте» запущено в декабре 2022 г. Это флагманский проект инициативы «Цифровой Петербург». Сегодня он содержит 13 городских сервисов.