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Правительство Москвы ДЗМ Москва ГКБ №15 им О.М. Филатова Городская клиническая больница № 15 имени О. М. Филатова

Городская клиническая больница № 15 имени О. М. Филатова является одним из ведущих медицинских учреждений в Москве. Больница предоставляет широкий спектр медицинских услуг, включая специализированную помощь в области глазных болезней. Больница также известна своими научно-исследовательскими проектами и активно участвует в разработке инновационных методов лечения заболеваний глаз.

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14.04.2026 В России тестируется робот-патрульный, который будет следить за заключенными 1
05.09.2011 «Акадо Телеком» организовал бесплатную WiFi-зону в городской больнице №15 им. О.М. Филатова 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

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