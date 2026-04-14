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Правительство Москвы ДЗМ Москва ГКБ №15 им О.М. Филатова Городская клиническая больница № 15 имени О. М. Филатова
Городская клиническая больница № 15 имени О. М. Филатова является одним из ведущих медицинских учреждений в Москве. Больница предоставляет широкий спектр медицинских услуг, включая специализированную помощь в области глазных болезней. Больница также известна своими научно-исследовательскими проектами и активно участвует в разработке инновационных методов лечения заболеваний глаз.
СОБЫТИЯ
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|14.04.2026
|В России тестируется робот-патрульный, который будет следить за заключенными 1
|05.09.2011
|«Акадо Телеком» организовал бесплатную WiFi-зону в городской больнице №15 им. О.М. Филатова 1
Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:
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|Yandex - Яндекс 9216 1
|Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГКБ №1 имени Н.И. Пирогова ГБУЗ - Городская клиническая больница №1 имени Н.И. Пирогова 5 1
|Собянин Сергей 538 1
|Давыдов Владимир 13 1
|Ваньков Вадим 23 1
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