Terawave Communications


22.01.2026 Главный конкурент SpaceX запустит свой спутниковый интернет со скоростью до 6 ТБ/с 1
25.03.2015 Infinera и BICS завершили тестирование оптоволокна следующего поколения 1
30.08.2011 «Техносерв» построил централизованную систему мониторинга мультисервисной сети «Акадо Телеком» 1
21.04.2005 "Смолтелеком" развернул сеть PON 1
17.12.2004 "Корбина-Телеком" развернула PON-сеть 1
17.06.2004 "Санкт-Петербургский Телепорт" ввел в эксплуатацию сеть PON 1
23.04.2004 "Роснет" ввел в коммерческую эксплуатацию сеть PON в Петербурге 1
01.04.2004 Абонентский узел PON TW-300-SME появился на российском рынке 1
26.02.2004 "Эксперт" приступил к развертыванию сетей PON 1
12.02.2004 "Центральный телеграф" будет развивать PON-сети 1
14.02.2002 Технология PON пришла в Россию 1

Тералинк - Телеком Транспорт 19 7
ADC Telecommunications 18 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 330 1
Infinera 36 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 283 1
BAE Systems - Marconi - Wireless Telegraph & Signal Company - FORE Systems - ForeView Foundation - Euristix 144 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1513 1
CA Technologies - Computer Associates 387 1
ЛОНИИС ФГУП - Ленинградский отраслевой научно-исследовательский институт связи 29 1
Ростелеком Роснет - Российская телекоммуникационная сеть 63 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Инвестэлектросвязь 37 1
IDT 59 1
МегаФон - Синтерра - Глобал-Телепорт - Телепорт Санкт-Петербург 66 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1449 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 414 1
Amazon Inc - Amazon.com 3150 1
Cisco Systems 5230 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 251 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 95 1
Blue Origin 24 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 688 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3433 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2211 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4849 5
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3799 3
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 863 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 2
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 830 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8464 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73599 2
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 227 1
duplex - full duplex - half duplex - способ связи с использованием приёмопередающих устройств 27 1
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 204 1
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 950 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 560 1
Аналоговые технологии 2836 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 740 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5286 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3189 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2131 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4296 1
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 69 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 883 1
SMF - Session Management Function - Управление сессией 16 1
Kioxia BiCS Flash на основе QLC 28 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1140 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - МВОС - Московская волоконно-оптическая сеть 18 1
CA Technologies - Computer Associates - CA Spectrum 10 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 81 1
Пашковский Николай 1 1
Суркова Ирина 5 1
Dimon Jamie - Даймон Джейми 8 1
Boyle Alan - Бойл Алан 3 1
Виноградский Евгений 1 1
Loos Eric - Лоос Эрик 1 1
Ваньков Вадим 23 1
Grubb Steve - Грабб Стив 3 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 414 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 167 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53529 7
Россия - РФ - Российская федерация 157849 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45977 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8186 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18723 3
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 488 1
Земля - планета Солнечной системы 10683 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1512 1
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 311 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 4
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 762 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6269 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1270 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11428 1
Forbes - Форбс 924 1
