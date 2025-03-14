Программа оснащения магазинов Fix Price LED-экранами расширяется

Fix Price продолжает развивать цифровые технологии в рознице, расширяя программу оснащения магазинов LED-экранами. В 2025 г. планируется установить более 1800 экранов в магазинах под управлением компании. Наряду с российскими магазинами, представительства Fix Price в Казахстане и Белоруссии внедряют LED-решения, адаптируя технологии для локальных рынков. Об этом CNews сообщили представители Fix Price.

В пилотную программу вошли 89 магазинов в Белоруссии (Минск, Брест и Гродно) и 63 магазина в Казахстане (Астана и Алматы). В этих странах, как и в России, будут использоваться LED-решения на мобильных платформах, что позволит их перемещать внутри магазина в зависимости от рекламных задач.

«Интеграция LED-экранов в магазины Fix Price — это часть системного подхода к цифровизации ритейла. Современные технологии позволяют централизованно управлять контентом, оперативно обновлять рекламные и информационные материалы, а также адаптировать коммуникацию с покупателями в зависимости от региона и актуального ассортимента. Эти факторы положительно сказываются на трафике и продажах магазинов. LED-экраны размещены как в торговых залах, так и на витринных стенах, что обеспечивает их видимость до входа покупателя в торговую точку», – сказал Олег Лексин, ИТ-директор Fix Price.

На 28 февраля 2025 г. в магазинах сети установлено более 950 экранов. Лидирующими регионами по количеству магазинов с LED-экранами стали Москва и Московская область (190 магазинов), Краснодарский край (69) и Свердловская область (46).