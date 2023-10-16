В Белоруссии начались занятия в семи новых «Роббо клубах»

Компания «Роббо», российский производитель образовательной робототехники, открыла в 2023 г. семь «Роббо клубов» в пяти городах Белоруссии. Большая часть клубов была запущена после решения франчайзи компании о масштабировании бизнеса. Занятия во всех клубах и классах «Роббо» в Белоруссии начались в сентябре. Об этом CNews сообщили представители «Роббо».

В настоящее время франшиза «Роббо» начинает развиваться в Белоруссии. Одним из драйверов этого процесса стала реализация Министерством образования Белоруссии проекта по оснащению 150 школ страны оборудованием компании. Всего в Белоруссии сегодня работает двенадцать «Роббо клубов». Семь новых клубов расположены в Минске, Боровлянах, Гродно, Луниненце и Пинске. В Минске находятся еще три клуба компании, остальные расположены в Борисове, Жодино и Молодечно.

Также в стране работает 170 «Роббо классов». Восемь из них открылись в течение года благодаря усилиям самих школ и отделами образования районных администраций. Еще в 2023 г. в стране появился официальный сервис-центр «Роббо» и была отлажена система подготовки педагогов для клубов.

Занятия в клубах и классах в Белоруссии проводятся по единой образовательной программе и методике «Роббо», поэтому не имеют принципиальных отличий. На них ученики работают с оборудованием «Роббо». Дети изучают робототехнику, микроэлектронику, схемотехнику, физику, программируют и знакомятся с различными способами 3D-обработки материалов при помощи «Роббо 3D принтера», «Роббо лаборатории», «Роббо платформы», «Роббо схемотехники» и «Роббо танцующего робота».

Ученики проходят весь путь от создания образа робота на экране компьютера до его воплощения в жизнь при помощи 3D принтера. Они учатся создавать проекты по внедрению роботов для решения реальных практических задач, причем как самостоятельно, так и в команде. Также они получают опыт публичной защиты проектов и разбираются в том, как их правильно продвигать.

Так как оборудование компании построено на open source технологиях, ученики могут создавать для него более сложные программы на «взрослых» языках программирования, чтобы увеличить возможности его управления. Также у них есть возможность разобрать роботов, воспроизвести любую их деталь и изготовить для них новые модули. Это позволяет детям не просто играть с оборудованием «Роббо», а изучать его устройство. Кроме того, у них активно развиваются способности к творчеству, креативное мышление и навыки изобретательства.

Таким образом, благодаря занятиям в «Роббо классе», школьники уже с ранних лет могут получать знания, которые необходимы, чтобы стать «цифровыми джедаями» будущего — учиться понимать, как устроены новые цифровые продукты и как пробовать разрабатывать их самим.

Заказчики могут получить до 100 млн рублей на пилотное внедрение ИИ поддержка ит-отрасли

«До «Роббо» в Белоруссии в основном интересовались спортивной робототехникой. Мы положили начало развитию в стране другого, более сложного и интересного направления робототехники — подразумевающего проектную деятельность и требующего междисциплинарного подхода. Сегодня в Белоруссии наш бренд уже узнаваем и надежен для инвестирования. Что неудивительно, так как здесь в каждом городе есть школа с оборудованием компании. По количеству наших клубов и классов Белоруссия вторая после России страна мира», — заявил основатель и продюсер «Роббо» Павел Фролов.

***

«Роббо» — суверенная общероссийская платформа по обучению современной образовательной робототехнике юных инноваторов, мейкеров и предпринимателей на основе «открытого железа» и «открытого кода». Платформа снимает зависимость от закрытых иностранных технологий и софта. «Роббо» — проект «Агентства стратегических инициатив» (АСИ), резидент Фонда «Сколково» и АО «Технопарк Санкт-Петербурга», участник кружкового движения «Национальной технологической инициативы». Продукты компании разработаны при поддержке «Фонда содействия инновациям», «Российского фонда развития информационных технологий» и Минпромторга России. Представительства компании открыты в Финляндии, Китае и Японии.