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Wildberries запустила в Белоруссии доставку крупногабаритных товаров

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) в преддверии дачного и отпускного сезонов расширяет возможности для поставок белорусских продавцов крупногабаритных товаров (КГТ+). Партнерам стала доступна отгрузка КГТ+ на логистические объекты в Бресте, Гродно и Гомеле. В ближайшее время такая возможность появится в Минске. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

«Мы продолжаем предлагать новые решения для удобной доставки крупногабаритных товаров. Компания формирует комплексный и персонализированный сервис, ориентируясь как на потребности продавцов, так и клиентов. Запуск доставки крупногабаритных товаров в Беларуси еще раз это подтверждает. Только за этот год количество заказов товаров КГТ+ увеличилось на платформе в шесть раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Рост сегмента стал возможен в том числе из-за расширения географии присутствия», — сказал руководитель направления «Грузовая доставка и доставка курьером» объединенной компании Wildberries и Russ Евгений Булдыгин.

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Маркет

Всего ассортимент КГТ+ на Wildberries включает около 30 тыс. позиций. Наиболее популярными категориями остаются товары для дома, сада, ремонта и спортивный инвентарь. Вместе с ростом ассортимента увеличивается и количество продавцов, заинтересованных в продаже КГТ+ на площадке. С начала 2025 г. их количество выросло в девять раз.

КГТ+ — это тип крупногабаритных товаров, основное отличие которых от похожего типа — СГТ — в параметрах (весе до 25 кг и сумме трех сторон упаковки — от 200 до 280 см). Отгрузка КГТ+ в Белоруссии возможна при работе продавцов по модели «Маркетплейс» (доставка со склада продавца). Крупногабаритные товары хранятся на складе продавца, а при оформлении заказа покупателем, его нужно собрать в поставку, промаркировать, упаковать и отвезти на сортировочный центр, который принимает данный тип товаров.

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