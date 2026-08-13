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beCloud Белорусские облачные технологии
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 14, упоминаний - 19
beCloud и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6512 4
|Николаев Константин 17 3
|Ничипоренко Алексей 30 2
|Поблагуев Сергей 4 2
|Лукашенко Александр 104 2
|Сидоров Василий 53 1
|Головченко Роман 4 1
|Гапанович Валентин 2 1
|Гнедкова Ольга 3 1
|Николаенко Константин 1 1
|Носков Константин 241 1
|Мишустин Михаил 788 1
|Кравцов Роман 89 1
|Порошенко Петр 27 1
|Смирнов Максим 68 1
|Мальцев Сергей 14 1
|Белов Василий 82 1
|Ельцин Борис. 99 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 693 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464502, в очереди разбора - 724678.
Создано именных указателей - 199446.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464502, в очереди разбора - 724678.
Создано именных указателей - 199446.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.