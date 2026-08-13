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beCloud Белорусские облачные технологии

beCloud - Белорусские облачные технологии

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.08.2026 beCloud внедрил Standoff Defend для постоянной практики команды своего центра кибербезопасности 1
07.08.2025 Более 5,5 тыс. клиентов Serverspace развернули облачную инфраструктуру в Белоруссии 1
09.12.2024 Облако Itglobal.com аттестовано для работы с данными по требованиям белорусского законодательства 1
06.11.2024 Россия и Белоруссия отменят плату за роуминг 1 марта 2025 года 1
06.01.2023 Власти Белоруссии отдали туркам сотового оператора почти бесплатно 2
25.05.2020 В Белоруссии запущена облачная платформа видеоконференцсвязи на базе российского решения 1
16.05.2019 Роботизированные самосвалы «БелАЗ» подключили к сети 5G 1
15.08.2016 beCloud защитился от интернет-угроз с помощью Eset NOD32 1
25.04.2016 Россияне построили в Белоруссии ЦОД для электронного правительства 2
21.04.2016 Россияне построили единственную 4G-сеть в Белоруссии 2
15.03.2016 Избран новый состав совета директоров ТТК 1
04.08.2014 В Белоруссии создана единая сеть передачи данных 3
07.07.2014 Крымский телеком «взлетит» на российских сетях 1
30.08.2013 Россияне станут LTE-монополистом в Белоруссии 1

Публикаций - 14, упоминаний - 19

beCloud и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15780 6
Turkcell - Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 95 4
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 108 3
Huawei 4677 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9512 3
A1 Telekom Austria Group - Mobilcom Austria 68 2
Ростелеком 10957 2
МегаФон 10760 2
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 2
Белтелеком - Beltelecom - Республиканское унитарное предприятие электросвязи в Белоруссии 96 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
ITG - ITglobal.com - Serverspace 70 1
Turkcell - Lifecell - life:) - БеСТ - Белорусская сеть телекоммуникаций 16 1
Триолан - Triolan 3 1
Turkcell - Lifecell - life:) - DataGroup - ДатаГруп - Датагруп-Воля - Воля-Кабель - Фринет - Volia - Девком 32 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3345 1
ZTE Corporation 800 1
ESET - ESET Software 1161 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 1
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 49 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 1
Киевстар - Kyivstar 569 1
Укртелеком - Ukrtelecom 244 1
Цифра ГК 163 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 1
Астелит 137 1
Тримоб - TriMob 35 1
Интертелеком - Intertelecom 38 1
PEOPLEnet - Телесистемы Украины 28 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 216 1
Мостотрест ГУП 14 3
Globaltrans - Глобалтранс 8 3
Дело ГК - Global Ports - Глобал Портс УК 10 3
РЖД - Российские железные дороги 2097 1
Альфа-Групп 745 1
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 1
БелАЗ - BelAZ - Белорусский автомобильный завод 70 1
Совет Министров Республики Беларусь - Правительство Белоруссии 25 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13883 2
Совет Министров Республики Беларусь - Минсвязи Белоруссии - Министерство связи и информатизации Республики Беларусь - БелГИЭ - Государственная инспекция по электросвязи 30 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 57 1
Союзное государство России и Белоруссии 56 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3310 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6548 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 1
Президент Украины 128 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 519 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6512 4
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10174 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24446 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22958 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18147 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12919 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53971 5
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7545 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29714 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26335 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18048 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1354 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33525 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2573 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6696 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8705 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10211 2
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 287 2
4G - LTE - LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 393 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3591 2
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 923 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7711 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1616 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1377 1
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 208 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13937 1
MoU - Minutes of Use - Среднее количество используемых минут 134 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16278 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5505 1
Пропускная способность - Bandwidth 1908 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11540 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4042 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2012 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7389 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9666 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 1
Backbone network - core network - магистральная сеть - опорная сеть - ЕМЦСС - Единая магистральная цифровая сеть связи 298 1
Мобильная связь - голосовые услуги 323 1
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 974 1
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi - WiFi маршрутизатор - WiFi спот 442 1
Робототехника - Беспилотные системы - Autonomous Robot - автономные роботы 2801 1
BeCloud LTE-сеть 2 2
Цифра ГК - Вист Групп - VG Karier - Цифра.Карьер - Интеллектуальный карьер - Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом 24 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5739 1
IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 122 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 314 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1012 1
РСПД - Региональная сеть передачи данных 10 1
ESET NOD32 Antivirus Business Edition 53 1
Николаев Константин 17 3
Ничипоренко Алексей 30 2
Поблагуев Сергей 4 2
Лукашенко Александр 104 2
Сидоров Василий 53 1
Головченко Роман 4 1
Гапанович Валентин 2 1
Гнедкова Ольга 3 1
Николаенко Константин 1 1
Носков Константин 241 1
Мишустин Михаил 788 1
Кравцов Роман 89 1
Порошенко Петр 27 1
Смирнов Максим 68 1
Мальцев Сергей 14 1
Белов Василий 82 1
Ельцин Борис. 99 1
Беларусь - Белоруссия 6296 12
Россия - РФ - Российская федерация 166382 11
Беларусь - Минск 706 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14813 2
Турция - Турецкая республика 2623 2
Украина 7928 2
Россия - ЮФО - Крымский федеральный округ (КФО) 42 1
Беларусь - Минская область - Колодищи 5 1
Беларусь - Минская область - Жодино 5 1
Казахстан - Республика 6055 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47637 1
Армения - Республика 2451 1
Россия - ЮФО - Севастополь 614 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1087 1
Грузия 1333 1
Украина - Киев 1151 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 172 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57746 7
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21683 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10891 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18175 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8996 2
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ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 710 2
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Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 2
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 427 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 415 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8851 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33790 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2185 1
Энергетика - Energy - Energetically 5861 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1849 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2827 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1199 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4432 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3835 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2431 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8084 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2761 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7043 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9111 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 693 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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