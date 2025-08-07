Более 5,5 тыс. клиентов Serverspace развернули облачную инфраструктуру в Белоруссии

Международный облачный провайдер Serverspace (входит в корпорацию ITG) зафиксировал устойчивый рост использования облачных ресурсов в Белоруссии. Во II квартале 2025 г. пользователи развернули более 5,5 тыс. облачных серверов. Это на 30% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Инфраструктура Serverspace размещена в дата-центре beCloud в Минске, сертифицированном по международному стандарту Tier III. Площадка обеспечивает стабильную работу сервисов, высокую доступность, надежность и низкие сетевые задержки в пределах ЕАЭС (Евразийского экономического союза).

Решения на базе минской инфраструктуры востребованы у частных пользователей и компаний из России, Казахстана, Армении и других стран СНГ. Среди ключевых сценариев — запуск цифровых продуктов, внутренняя разработка, резервное копирование и организация защищенного удаленного доступа. Все чаще клиенты используют площадку для переноса сервисов с зарубежных платформ, которым стало сложнее соответствовать локальным нормативным требованиям.

Спрос на инфраструктуру в Белоруссии поддерживается общим трендом на цифровой суверенитет. Для многих клиентов критически важно соблюдение правил обработки персональных данных, техническая независимость и возможность развивать ИТ-проекты в рамках единого правового пространства ЕАЭС.

«Беларусь демонстрирует значимый потенциал как надежная и технологически зрелая площадка для размещения облачных решений. Мы наблюдаем стабильный рост пользовательской базы и планируем развивать локальное присутствие, расширяя набор доступных сценариев для бизнеса и разработчиков», — отметил Андрей Смирнов, руководитель проекта Serverspace.