Разделы

Бизнес Облака
|

Более 5,5 тыс. клиентов Serverspace развернули облачную инфраструктуру в Белоруссии

Международный облачный провайдер Serverspace (входит в корпорацию ITG) зафиксировал устойчивый рост использования облачных ресурсов в Белоруссии. Во II квартале 2025 г. пользователи развернули более 5,5 тыс. облачных серверов. Это на 30% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Инфраструктура Serverspace размещена в дата-центре beCloud в Минске, сертифицированном по международному стандарту Tier III. Площадка обеспечивает стабильную работу сервисов, высокую доступность, надежность и низкие сетевые задержки в пределах ЕАЭС (Евразийского экономического союза).

Решения на базе минской инфраструктуры востребованы у частных пользователей и компаний из России, Казахстана, Армении и других стран СНГ. Среди ключевых сценариев — запуск цифровых продуктов, внутренняя разработка, резервное копирование и организация защищенного удаленного доступа. Все чаще клиенты используют площадку для переноса сервисов с зарубежных платформ, которым стало сложнее соответствовать локальным нормативным требованиям.

Как власти потратят 35 млрд руб. на разработку перспективных технологий в сфере беспилотников
цифровизация

Спрос на инфраструктуру в Белоруссии поддерживается общим трендом на цифровой суверенитет. Для многих клиентов критически важно соблюдение правил обработки персональных данных, техническая независимость и возможность развивать ИТ-проекты в рамках единого правового пространства ЕАЭС.

«Беларусь демонстрирует значимый потенциал как надежная и технологически зрелая площадка для размещения облачных решений. Мы наблюдаем стабильный рост пользовательской базы и планируем развивать локальное присутствие, расширяя набор доступных сценариев для бизнеса и разработчиков», — отметил Андрей Смирнов, руководитель проекта Serverspace.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Технологии без прибыли: почему так сложно переходить на автономные грузовики

Трамп потребовал уволить гендиректора Intel, который заступил меньше полугода назад

Стабильность, безопасность, простота использования: чего бизнес ждет от ВКС-решений

Москвичка украла на работе микросхемы на 12 миллионов

Юлия Косова, UserGate: Возврат к зарубежным решениям сопряжен с высокими затратами

TSMC не будет платить драконовских пошлины Трампа при поставках чипов в США

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще