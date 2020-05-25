В Белоруссии запущена облачная платформа видеоконференцсвязи на базе российского решения

Белорусский оператор beCloud запустил сервис облачной видеоконференцсвязи на базе российского решения IVA MCU. Услуга предоставляется по модели SaaS, позволяя пользователям организовывать проведение сеансов видеосвязи в режиме онлайн, без необходимости скачивания и установки дополнительного программного обеспечения.

Услуга оказывается на серверных мощностях республиканской платформы и имеет статус доверенной, что позволяет органам государственной власти и государственным предприятиям использовать ее в своей работе. Помимо этого, ожидается, что она будет востребована и коммерческим сегментом. Оператор разработал две линейки тарифных планов – «ВКС» и «Вебинар», а также предусмотрел бесплатный тестовый период для изучения функциональных и технических возможностей сервиса.

Пользователям услуги «Облачная видеоконференцсвязь IVA MCU» доступна вся стандартная функциональность платформы ВКС: совещания, переговоры, конференции, дистанционное обучение и вебинары в качестве вплоть до FullHD, а также совместная работа с документами, обмен файлами, голосование и чаты в конференциях в онлайн-формате. Для использования услуги абоненту требуется только веб-камера и персональный компьютер, смартфон или планшет, подключенный к интернету на скорости от 512 Кбит/с.

beCloud является одним из ведущих поставщиков облачных решений, ИТ-инфраструктуры и хостинга в Белоруссии. Провайдер оказывает услуги на базе собственных телекоммуникационных сетей и дата-центра.

«Мы отмечаем растущий интерес к нашему решению среди провайдеров связи, как в России, так и за рубежом. Это сотрудничество позволяет операторам оказывать дополнительные услуги абонентам на собственной инфраструктуре, тем самым повышая ARPU без капитальных затрат», – сказал коммерческий директор IVA Technologies Максим Смирнов.