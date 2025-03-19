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Мостотрест ГУП

Мостотрест ГУП

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 25 дел, на cумму 27 377 154 480 ₽*

Судебные дела (25) на сумму 27 377 154 480 ₽*
в качестве истца (14) на сумму 25 110 955 535 ₽*
в качестве ответчика (5) на сумму 1 430 181 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


19.03.2025 Николаев Константин Юрьевич: от логистики к виноделию 1
23.02.2023 Лучшие сервисы для путешествий по России: выбор ZOOM 1
11.11.2022 «Дефектоскопист 2022»: как проходил конкурс и кто стал победителем? 1
25.04.2016 Россияне построили в Белоруссии ЦОД для электронного правительства 1
21.04.2016 Россияне построили единственную 4G-сеть в Белоруссии 1
28.01.2016 Нижегородские компании получили персональные базовые станции МТС 1
02.10.2014 Гендиректор «дочки» Сбербанка и миллиардер из списка Forbes купили системного интегратора 1
30.08.2013 Россияне станут LTE-монополистом в Белоруссии 1
30.07.2012 Завершен крупнейший проект по внедрению «1С: Предприятия» 1
30.08.2010 «Мостотрест» построил систему поддержки принятия решений на базе SAP BusinessObjects 2
19.12.2007 Видеонаблюдения за мостами Петербурга перенесли на Ржевку 4
22.10.2007 В Петербурге создаётся видеонаблюдение за мостами 2
22.03.2007 Мосты Петербурга оснастят компьютерами 4
20.03.2007 Петербургские мосты будут контролировать компьютеры 2

Публикаций - 15, упоминаний - 24

Мостотрест ГУП и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15530 4
beCloud - Белорусские облачные технологии 13 3
МегаФон 10588 2
SAP SE 5574 2
Huawei 4493 2
Turkcell - Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 95 2
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 108 2
КамАЗ ЦИКТ - КамАЗ Центр информационных и коммуникационных технологий - КамАЗ Digital - KAMAZ Digital - КАМАЗ Диджитал - КамАЗ ЦП - КамАЗ Цифровая платформа 23 1
Интелком 22 1
Спектр НИИИН МНПО 2 1
Ростелеком 10854 1
Yandex - Яндекс 9084 1
9491 1
ZTE Corporation 799 1
SAP CIS - САП СНГ 867 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 336 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4857 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1574 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 424 1
Микротест 284 1
Технопром Инновационная корпорация 47 1
Терн ГК - Tern Group 82 1
НИИК - Научно-исследовательский и проектный институт карбамида - Инжиниринговая компания 6 1
Белтелеком - Beltelecom - Республиканское унитарное предприятие электросвязи в Белоруссии 96 1
A1 Telekom Austria Group - Mobilcom Austria 68 1
МТС Поволжье макрорегион - МТС Поволжье СЗ - МТС Поволжье Северо-Запад - МТС Поволжье ЮВ - МТС Поволжье Юго-Восток 69 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 1
МегаФон - Мобиком 230 1
Globaltrans - Глобалтранс 8 4
Дело ГК - Global Ports - Глобал Портс УК 9 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8728 2
Н-Транс - N-Tran - Северстальтранс 11 2
Транснефть Верхняя Волга 2 1
Волгограднефтемаш - Волгоградский завод нефтяного машиностроения им. Петрова - Котельниковский арматурный завод 3 1
КамАЗ АвтоЗапчасть 2 1
Magna International - Магна Интернешнл - Магна Аутомотив Рус - Magna Steyr - Магна Штейер - Magna Cosma 11 1
Газпром добыча Надым - Надымгазпром - Надымстройгаздобыча НСГД - Надымгазснабкомплект 5 1
Базэл - Русские машины - Рузхиммаш - Рузаевский завод химического машиностроения 2 1
Нацпроектстрой - 1520 ГК - Мостострой-11 4 1
Нижегородская аптечная сеть 2 1
Белгазстрой - Полоцкгазстрой 1 1
Трубодеталь 2 1
UNILIN - Юнилин 4 1
Газпром ПАО 1483 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 117 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 121 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 235 1
Северсталь ПАО - Severstal 617 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 370 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 459 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 506 1
Транснефть 335 1
Возрождение - Коммерческий банк 353 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 736 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 150 1
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация - ОВК ТСЗ Титран-Экспресс - Тихвинский Сборочный завод - ОВК ТихвинХимМаш - ОВК ТихвинСпецМаш - ОВК НПЦ Пружина - ОВК ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 40 1
Bayer AG - Байер 85 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 234 1
Газпром трансгаз 157 1
TripAdvisor 41 1
МОСГАЗ 45 1
Транснефть - Диаскан ЦТД/НТЦ - Центр технической диагностики 4 1
AnyShips - международный сервис по аренде водного транспорта 2 1
Сбер - Сбербанк Капитал 9 1
Алтайвагон - Алтайский вагоностроительный завод 2 1
Saint-Gobain - Сен-Гобен - Сэн-Гобен Эйч Пи Эм Рус - Кавминстекло 11 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
ТМК ВТЗ - Волжский трубный завод 17 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3272 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3815 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5391 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 348 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3408 1
Федеральное казначейство России 1939 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 191 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 142 1
Совет Министров Республики Беларусь - Правительство Белоруссии 25 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6504 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64084 5
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9994 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4567 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13387 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17941 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29534 2
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1266 2
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5187 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2531 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4977 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6575 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12698 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26494 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1513 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17819 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1333 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1892 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1157 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60947 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16900 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35688 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10102 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1651 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2193 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7528 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9170 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1406 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9912 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25138 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33120 1
4G - LTE - LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 394 1
BeCloud LTE-сеть 2 2
Мостотрест ГУП - Автоматическая система контроля состояния разводных пролетов основных питерских мостов 1 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7566 1
Google Android 15140 1
Apple iOS 8530 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3525 1
Microsoft Office 4120 1
Apple - App Store 3081 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6178 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1832 1
VK - Mail.ru Maps.me 54 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 314 1
Яндекс Метро - Yandex Metro 24 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1004 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3532 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 245 1
Google Account - Google ID 55 1
РСПД - Региональная сеть передачи данных 10 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 747 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5218 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Московский центр информационной поддержки туристов - RussPass - туристический сервис 34 1
Datastack Artefact 10 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 1
1С:Консолидация 54 1
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 121 1
Николаев Константин 16 5
Алешин Николай 2 1
Галкин Денис 1 1
Кочетков Олег 1 1
Фролов Владислав 2 1
Капустин Константин 1 1
Монастырёв Владимир 1 1
Вороньжев Сергей 1 1
Генералов Валентин 1 1
Воробей Алексей 1 1
Гайдай Алексей 1 1
Сясько Владимир 1 1
Николаенко Константин 1 1
Минченко Дмитрий 1 1
Еременко Дмитрий 3 1
Солдатенков Иван 1 1
Чирсков Павел 1 1
Луцик Андрей 1 1
Тайманова Анна 1 1
Лекай Дмитрий 1 1
Мордашов Алексей 63 1
Лукашенко Александр 104 1
Максимов Алексей 16 1
Юнов Константин 45 1
Резников Виталий 3 1
Когогин Сергей 20 1
Никитин Евгений 15 1
Васильев Алексей 21 1
Ничипоренко Алексей 30 1
Артемьев Александр 2 1
Журавлев Роман 22 1
Хачатурянц Ашот 7 1
Кочин Андрей 1 1
Григорьева Наталья 4 1
Демидов Павел 4 1
Свистунов Павел 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 164403 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19360 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47249 5
Беларусь - Белоруссия 6247 3
Беларусь - Минск 699 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Муромский район - Муром 54 1
Беларусь - Минская область - Колодищи 5 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Исаакиевский собор 17 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54423 1
Япония 13752 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1376 1
Италия - Итальянская Республика 4492 1
Франция - Французская Республика 8135 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 277 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3022 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1505 1
Россия - СФО - Новосибирск 4838 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1000 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14756 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3143 1
Турция - Турецкая республика 2589 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2257 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1668 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1761 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1506 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1759 1
Нидерланды 3720 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 772 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 179 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 407 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 468 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 359 1
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 109 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Красная Поляна - Горки Город - Горная карусель 97 1
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21367 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57088 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3817 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52951 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33334 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8780 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6516 2
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 610 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1165 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 337 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6999 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2399 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5692 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1753 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 946 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4945 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2121 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9071 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2636 1
СРО - саморегулируемые организации 109 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6531 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 391 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 914 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 215 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 412 1
Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 298 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17989 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7384 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6130 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3120 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2836 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2088 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 688 1
Полярное сияние - Северное сияние - Aurora Borealis - Южное сияние - Aurora Australis 99 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1743 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 182 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 12 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6655 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1575 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1899 1
Forbes - Форбс 978 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1128 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2340 1
Комсомольская правда ИД 81 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1716 1
РАН - Российская академия наук 2098 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 170 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452641, в очереди разбора - 728010.
Создано именных указателей - 196719.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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